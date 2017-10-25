Эффективное и доступное натуральное средство для очищения крови
Представьте себе, что вы убрались во всех комнатах в своей квартире, но не убрали коридор, который как раз и соединяет все эти комнаты. И вся грязь из коридора снова попадает в комнаты.
Кровь можно сравнить с этим самым коридором, соединяющим все органы нашего тела. Кровь – это обобщенная транспортная система, заключающая в себе такие отдельные самостоятельные системы, как дыхательная, питательная, интегративно-регуляторная и выделительная. За счет этих функций осуществляется перенос газов и веществ, необходимых для жизнедеятельности клеток или подлежащих выведению из организма.
С участием крови происходит жидкостная регуляция всех видов обмена веществ, протекающих в живом организме, и поддерживается постоянная температура тела. Кровь обеспечивает защитные реакции организма благодаря своим способностям нейтрализовать токсичные вещества, попадающие в организм, и разрушать инородные белковые молекулы и инородные клетки, в том числе и инфекционного происхождения.
Кровь является источником всех жидкостей организма. В организме взрослого человека находится от 4 до 6 л крови, и весьма ощутима потеря даже ее небольшого количества.
Чтобы выполнять все свои функции, кровь должна легко перемещаться по кровеносным сосудам, которые могут быть засорены. Причины загрязнения кровеносных сосудов самые различные. Это и болезни, и неправильное питание, и неблагоприятная экологическая обстановка. Помочь своей кровеносной системе вы сможете, проведя курс очищения.
Очищение крови
Настой
Настаивайте 1 ст. ложку корней лопуха большого 2 часа в 2 стаканах кипятка. Пейте горячим по 1/2 стакана 3 раза в день.
Отвар
Смешайте по 3 части корня лопуха и девясила и 4 части травы зверобоя. Отварите на водяной бане 2 ст. ложки смеси 15 минут в 2 стаканах кипятка. Пейте по 1/4 стакана 5 раз в день в течение 3 недель.
Салат
Соберите свежую зелень: молодые листочки лопуха, одуванчика, сныти, подорожника, щавеля, петрушки, лука. Промойте. Листики одуванчика замочите на 30 минут в соленой воде. Всю зелень мелко порубите, добавьте один истолченный зубок чеснока. Салатик заправьте солью и растительным маслом. С помощью этого салата вы мягко очистите кровеносные сосуды и кишечник.
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