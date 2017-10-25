Диабетики часто не замечают симптомов инфаркта

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Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к неожиданному выводу о том, что диабетики могут не чувствовать некоторые классические симптомы инфаркта вроде резкой боли в груди. Из-за этого данные острые нарушения в работе сердца могут стать для них летальными.Исследователи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу о том, что некоторые пациенты с диабетом не чувствуют классические симптомы инфаркта, включая сильную боль в груди. Таковы результаты бесед с 39 взрослыми людьми, которые страдали от диабета и столкнулись с инфарктом. У большинства из них во время инфаркта появилась боль в груди, которая продолжалась не более минуты и не показалась им опасной. По мнению исследователей, диабет разрушает сердце многими способами, включая блокирование кровеносных сосудов, но то же самое происходит и с нервами, что снижает чувствительность.Хорошо известно, к примеру, что некоторые диабетики не чувствуют, когда кто-то колет ножом их пальцы, и по этой же причине они также ощущают меньший уровень боли от поврежденной сердечной мышцы при нарушении притока крови к ней, то есть при инфаркте. Возраст всех пациентов, принявших участие в исследовании, составил от 40 до 90 лет, большинство из них были мужчинами. Почти все они страдали от диабета второго типа, при котором организм не способен нормально использовать инсулин для конвертации сахара в энергию. Лишь четверо были жертвами диабета первого типа.Большая часть пациентов посчитала, что их боль в груди не является достаточно серьезной и не может свидетельствовать об инфаркте, либо она не показалась им слишком дискомфортной. Эти обманчивые ощущения могут привести к задержке с оказанием экстренной медицинской помощи, а от ее оперативности зависит выживаемость жертв инфарктов. Хотя биология инфарктов у диабетиков и людей, не имеющих диабета, является полностью одинаковой, в первом случае чувствительность существенно повреждается, из-за чего симптомы опасного нарушения и не фиксируются вовремя.