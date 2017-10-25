Врачи выяснили, как мужчины понимают любовь

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Удалось выяснить важный момент.Измена счастливой в браке женщины - вещь редкая, а женат, причем счастливо, человек может искать приключения на стороне. Мужчине нужна интрига еще и для того, чтобы почувствовать себя молодым, сексуальным и уверенным в себе.В большинстве случаев женщины отказываются от продолжения романов, потому что они не чувствуют эмоциональной связи с партнером, а только секс. Мужской мозг, обладающий способностью отделить любовь от секса, благодаря тому, что он разделен на отдельные участки, занимает одновременно только одно дело. Ему часто хватает и отличной, чисто физической связи, полностью поглощает его внимание. До сих пор неясно, где точно помещается любовь в мозгу, но исследования показали, что у женщины в мозгу имеется целая сеть соединений между центром любви и центром секса (гипоталамусом), причем активизировать центр секса можно только после того, как активизирован центр любви . У мужчины, видимо, таких соединений нет, поэтому для них возможно разделение: любовь отдельно и секс отдельно. Для мужчины секс есть секс, а любовь есть любовь - иногда им случается бывать и вместе.Поймав мужа на измене, женщина задает вопрос эмоционального плана: "Ты любишь эту женщину?». Если человек отвечает, что его отношения носят чисто физический характер, он, говорит правду, хотя бы, потому что он может отделить секс от любви. Женский мозг устроен так, что не может понять или воспринять этот ответ, поэтому многим женщинам трудно поверить, когда человек говорит, что связь на стороне для него ничего не значит.Для женщины секс есть любовь, а любовь есть секс. Для женского мозга оскорбительным фактором выступает нарушение эмоционального контакта с любимым, потеря доверия, которое она испытывает к нему.Если женщина изменила и говорит, что это ничего не значит, то она, вероятно, говорит неправду. Для женщины переступить черту, за которой следует секс, означает установить эмоциональную связь с другим мужчиной. Женщина "занимается любовью", это означает, что она хочет чувствовать себя любимой и хочет, чтобы у нее возникло ощущение любви, прежде чем начнется секс. Для большинства женщин акт "секса", лишенный любви, выгодный только для одной стороны акт, потому что женский устройство мозга не может смириться с определением любви как секса.Когда человек говорит "секс", он имеет в виду физический акт, но это не значит, что ему не нравится женщина, с которой он вместе. Поэтому, выражение "заняться любовью" вызывает у многих мужчин ощущение, что он обманывает женщину, поскольку иногда ему хочется только чистого секса. Если мужчина и женщина понимают, в чем дело, и соглашаются не обращать внимания на терминологию, которая используется каждым, споров вокруг этого вопроса не возникает.Когда человек влюблен, он очень высоко оценивает физическую привлекательность своей подруги. Если же он не особо в ней заинтересован, то оценивает ее привлекательность ниже, чем, она того заслуживает.При первой встрече физическая красота играет существенную роль, но при длительных отношениях наиболее привлекательной становится тепла привязанность. К тому же у мужчин, на степень женской привлекательности может влиять количество выпитого алкоголя. Женщины наоборот, оценивают мужчин за личные качества, а не за физическую привлекательность, причем по ее мнению не влияет ни время, ни количество выпитого алкоголя.