Косметологи поделились рецептами эффективных процедур против целлюлита

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Названы семь лучших средств.С целлюлитом сталкиваются почти все представительницы прекрасного пола.Но, мы женщины не собираемся мириться с «апельсиновой корочкой» и всеми силами стараемся бороться с этим недостатком.Вот несколько процедур от домашних до салонных, только эффективные и проверенные.Вакуумный массаж предназначен для устранения целлюлита и коррекции фигуры в целом. Банки для массажа можно приобрести в аптеке. Перед массажем следует принять горячий душ, хорошо растереть кожу полотенцем и сделать легкий массаж руками проблемной зоны вашего тела. Далее нанести на кожу какое - либо масло и банка приложить к телу так, чтобы «засосало» кожу ... и вперед! Закрепленную банку следует перетаскивать снизу вверх. Процедура не из приятных, но эффективна.Морская соль выводит лишнюю жидкость из организма и расщепляет жировые ткани. Йод, минералы и кальций, содержащиеся в морской воде, помогают стать коже более упругой. В теплую ванну добавить 500 грамм морской соли и полежать в ней 15 - 20 минут. Для усиления эффекта, после ванны можно сделать массаж с солью и оливковым маслом.Еще один реальный способ преодолеть целлюлит. Кофеин способен расщеплять жиры, а антиоксиданты, содержащиеся в кофе повышают способность кожи к регенерации. Один из рецептов кофейного скраба: В кофейную гущу добавить 1 чайную ложку меда и добавить пару капель эфирного масла. Всю смесь перемешать и втирать в кожу массажными движениями. Принять теплый душ и увлажнить кожу.Принцип воздействия контрастного душа на организм представляет собой циклический процесс разогрева и охлаждения тела. Благодаря контрастным температурам воды, поры кожи попеременно сужаются и расширяются и, как результат, судя по отзывам специалистов, выводятся жировые пробки и загрязнения.Процедура криолиполиза делается на аппарате Zeltiq: к проблемной зоне прикладывают вакуумную насадку, которая немного засасывает кожу (это не больно!). А затем в течение нескольких минут обрабатывает ее холодом. После этого жировые клетки пропадают, а кожа становится более гладкой. Чтобы увидеть результат, нужно пройти курс из 8-10 процедур.Процедура кавитация безболезненна и при этом эффективна. Жировые отложения «разгоняются» с помощью звуковой вибрации - делается это на аппарате Impact Sorisa. Специальной насадкой, которая буквально разбивает жировые клетки, врач проходится по проблемным зонам - бедрах, ягодицах и животе. Чтобы результат был заметен и длительный, нужно сделать 5-10 сеансов в зависимости от индивидуальных особенностей.Ручной массаж эффективен тем, что врач сам чувствует, насколько интенсивное воздействие нужен телу. Кроме этого, результат заметен почти сразу - некоторые отмечают уменьшение целлюлита уже после первого сеанса. Нужно помнить, что борьба с целлюлитом нужно проводить комплексно.К вышеупомянутых методов добавьте правильное питание и спорт и забудете, что «апельсиновая корочка» когда-то беспокоила.