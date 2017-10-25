Врачи выяснили, что нельзя есть после занятий спортом

Оказалось, что недостаточно просто нагружать себя физической нагрузкой.Неотъемлемой частью программы по построению красивого и стройного тела является и правильное питание. Ведь если после интенсивного занятия в спортзале ты устроишь себе сытный обед, толку от таких занятий будет мало.Итак, перед тобой список продуктов, которых следует избегать после окончания спортивной тренировки.Разнообразные соленые орешки, чипсы, сухарики, семечки и соломка – это совсем не то, чем можно подкрепиться после спортивного занятия. В этих продуктах полным-полно калорий. Лучше заменить соленые закуски более полезными сухофруктами или обычным бананом, кстати признанным диетологами лучшим фруктом для перекуса после тренировок.Конфеты, желе, фруктовые рулеты и сладкий йогурт содержат слишком много калорий и сахара, который значительно замедляет обмен веществ. Если твоя цель – похудение и обретение идеальных форм, тебе следует заботиться о хорошем метаболизме. Так что сладкая и калорийная еда не должна входить в твое «послетренировочное» меню.Газированная вода способна вызвать вздутие, а также негативно влияет на работу легких, поэтому такие напитки ни в коем случае не должны входить в меню ни после тренировки, ни перед ней. Специалисты, кстати, давно уже включили газировку в список продуктов, которые они категорически не рекомендуют покупать в супермаркете. Замечательно утоляют жажду обычная вода, фруктовые соки или зеленый чай.Если ты сладкоежка и тебе сложно отказаться от шоколада – употребляй его перед тренировкой, а не после, и лучше пусть это будет черный шоколад. В этом случае ты сделаешь два полезных дела – насладишься вкусом своей любимой сладости и сожжешь лишние калории в ходе тренировки.Если, выйдя из спортзала, ты будешь накидываться на пиццу, гамбургер, картошку фри или чебуреки, то проку от твоих тренировок будет мало. Ты ведь стремишься избавиться от жировых запасов своего тела, правда? Поэтому совершенно логично, что тебе стоит избегать жирных закусок и еды из фастфуда.