Молоко в помощь тем, кто хочет бросить курить
Помимо молока в числе несовместимых с сигаретами продуктов специалисты назвали фрукты и овощи. Кофе, алкоголь и мясо, наоборот, исследователи отнесли в группу тех продуктов питания, которые делают вкус сигареты более приятным.
Сделанным выводам предшествовал опрос курильщиков. 19% опрошенных сказали, что молочные продукты существенно портили вкус сигареты. 14% пожаловались на не кофеинизированные напитки – воду или сок, 16% винили в этом овощи и фрукты.
44% курильщиков отметили, что алкогольные напитки существенно улучшали вкус сигарет, 45% сообщали о том, что курить приятно в сочетании с чаем или кофе, а 11%, что предпочитают сочетание вкуса мяса и сигареты.
Что удивительно - курильщики, предпочитающие ментоловые сигареты, не связали какие-то продукты питания с изменением вкуса сигарет.
Благодаря полученным в ходе исследования данным, теперь можно разработать специальную диету или жевательную резинку для курильщиков, которые хотели бы избавиться от вредной привычки.
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Добавил Ivan в категорию Пульмонология
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