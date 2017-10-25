Шок! Трудоголик - это болезнь! Можно сойти с ума!

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Бытует мнение, что трудоголики - это не только желанные сотрудники в любой компании, но и просто успешные и счастливые люди. В то же время, современные психологи давно развенчали этот миф. Они считают, что быть фанатиком работы вредно для здоровья. А некоторые медики даже определяют трудоголизм как один из видов расстройства психики.Ведь пока вы работаете, не покладая рук и ничего не замечая вокруг себя, жизнь неумолимо проходит мимо. Куда полезнее вовремя остановиться и постараться найти баланс между карьерой и личной жизнью. Как понять, что вы превратились в трудоголика?Вы работаете сверхурочно. Вы продолжаете работать, когда все коллеги уже разошлись по домам. А еще вы трудитесь на выходных и в праздники. Причем, делаете это потому, что иначе возникает чувство, что у вас - низкая продуктивность. На самом деле, такой режим работы вовсе не увеличивает, а скорее уменьшает ее. Кроме того, он ставит под угрозу ваше здоровье.Вы никогда полностью не отключаетесь. Даже в свободное время вы на связи с шефом и коллегами. Для этого ваш ноутбук и мобильный телефон всегда под рукой. Вы считаете, что только так можно избежать проблем в экстренных ситуациях, но почему-то возникают они постоянно. И у вас больше не хватает времени на что-либо кроме работы.Вы слишком много берете на себя. Всю работу вы пытаетесь взвалить на себя, а ведь так начинаются проблемы с общением в коллективе. Кроме того, ваш организм в любой момент может дать сбой из-за усталости. С таким подходом повышения не добьешься. Как показывает практика, успеха достигают те, кто умеет налаживать контакт с окружающим, даже при весьма средних показателях в работе.Вы постоянно говорите о работе. Вы готовы говорить о работе со всяким, кто согласится вас выслушать. Хуже всего приходится вашим близким. Ведь они не получают от вас должного внимания, потому что все ваши силы уходят на работу.