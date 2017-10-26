Электронные сигареты могут вызывать опасные иммунные реакции

Электронные сигареты вовсе не безопасны, вопреки распространенному до сих пор мнению, и профессор University of North Carolina Chapel Hill Мехмет Кесимер и его коллеги в очередной раз убедились в этом. Они выяснили, что курение электронных сигарет может вызывать ряд уникальных иммунных реакций в организме, которые могут привести к тяжелым заболеваниям легких.В ходе исследования они изучили биомаркеры, указывающие на вред курения электронных сигарет для здоровья легких. Они сравнивали образцы мокроты, взятой у 15 людей, курящих электронные сигареты (так называемых вейперов), у 14 обычных курильщиков и у 15 некурящих. Оказалось, что у вейперов, по сравнению с потребителями обычных сигарет, значительно увеличены некоторые показатели. Например, в дыхательных путях повышено количество белков, связанных с нейтрофильными гранулоцитами и нейтрофильными внеклеточными ловушками. Нейтрофилы важны для борьбы с патогенными микроорганизмами, но оставшись «без контроля» они могут способствовать возникновению воспалительных заболеваний легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и фиброз.Кроме того, число нейтрофильных внеклеточных ловушек оказалось повышенным и вне легких. Эти комплексные белковые конструкции в обычных условиях задерживают и уничтожают патогенные микроорганизмы, однако в патологических аутоиммунных состояниях они вызывают повреждения соседних клеток и усиливают воспаление. Авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, вызывает ли увеличение их числа системные воспалительные заболевания, такие как волчанка, васкулит и псориаз.Также ученые выяснили, что электронные сигареты вызывали ряд негативных последствий, характерных для курения обычных сигарет. У вейперов, как и у обычных курильщиков, были увеличены биомаркеры окислительного стресса и активации защитных механизмов, связанных с болезнью легких. Кроме того, у любителей электронных сигарет была обнаружена повышенная секреция слизи, в частности муцина 5AC, перепроизводство которого связано с патологиями в легких, включая хронический бронхит, бронхоэктаз и астму.Стоит заметить, что однозначную трактовку результатов исследования осложняет одно обстоятельство: 12 из 15 вейперов в прошлом курили обычные сигареты.«Заблуждение о том, что электронные сигареты более безопасны, чем обычные сигареты, до сих пор существует лишь потому, что потенциальные побочные эффекты электронных сигарет только начинают изучаться. Результаты нашего исследования показывают, что электронные сигареты могут нанести здоровью не меньший вред, чем обычные сигареты», - отметил доктор Кесимер.