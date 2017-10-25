Британские врачи советуют не пить антибиотики, если болезнь сама пройдет
При этом пациенты должны внести свой вклад в предотвращение роста инфекций, отмечают специалисты, и предупреждают: злоупотребление медикаментами может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.
По предположительным оценкам:
- В Англии около 5 тысяч человек ежегодно умирают от инфекционных заболеваний, устойчивых к воздействию лекарственных препаратов
- Четыре из 10 случаев инфекций кишечной палочки не поддаются лечению антибиотиками первого ряда
- К 2050 году количество смертей от заболеваний, устойчивых к воздействию медикаментов, превысит число летальных исходов от раковых заболеваний
Как заявляют эпидемиологи, прием антибиотиков жизненно необходим в случаях сепсиса, пневмонии, бактериального менингита и других тяжелых инфекций, но для менее тяжелых заболеваний польза антибиотиков практически не заметна.
Например, кашель или бронхит может пройти в течение трех недель, в то время как антибиотики помогут ускорить процесс выздоровления всего на пару дней.
«Нам нет необходимости прибегать к антибиотикам для лечения распространенных заболеваний, - рассказал Би-би-си глава медицинской части эпидемиологической службы профессор Пол Косфорд. - Большинство из нас периодически подхватывают инфекцию и выздоравливают за счет собственного иммунитета». И пациенты, по его мнению, не должны ожидать от врача именно рецепта на антибиотик.
Вместо этого, для лечения тех инфекций, с которыми организм может справиться самостоятельно, необходимо:
- Больше отдыхать
- Принимать обезболивающие препараты, такие как парацетамол
- Пить много жидкости
«Дело в том, что если вы принимаете антибиотики, когда в них нет необходимости, вероятнее всего вы заразитесь инфекцией, устойчивой к лекарствам, в ближайшие месяцы», - отметил он.
Глава эпидемиологической службы Англии профессор Салли Дэвис ранее предупреждала об угрозе «постантибиотического апокалипсиса».
В случае неспособности антибиотиков справиться с бактериями усложнится не только процесс лечения инфекционных заболеваний, но и появятся дополнительные риски при проведении стандартных операций - от кесарева сечения до противоопухолевой терапии.
Профессор Нил Вудфорд заявил, что самые мощные антибиотики - например препараты группы карбапенемов - стали чаще оказываться неэффективными.
«В 2005-2007 годах наблюдали от двух до четырех случаев резистентных к ним бактерий в год. В прошлом году устойчивая к антибиотикам бактерия выявлялась более чем в 2000 случаев», - заметил он.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил labus в категорию Фармакология
Добавить комментарий