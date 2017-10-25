Британские врачи советуют не пить антибиотики, если болезнь сама пройдет



В Англии около 5 тысяч человек ежегодно умирают от инфекционных заболеваний, устойчивых к воздействию лекарственных препаратов



Четыре из 10 случаев инфекций кишечной палочки не поддаются лечению антибиотиками первого ряда



К 2050 году количество смертей от заболеваний, устойчивых к воздействию медикаментов, превысит число летальных исходов от раковых заболеваний





Больше отдыхать



Принимать обезболивающие препараты, такие как парацетамол



Пить много жидкости



Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

До 20% рецептов на антибиотики выписываются без необходимости, считают специалисты эпидемиологической службы Англии (Public Health England). Они призывают чаще прописывать пациентам отдых вместо антибиотиков, поскольку соответствующие болезни проходят сами собой.При этом пациенты должны внести свой вклад в предотвращение роста инфекций, отмечают специалисты, и предупреждают: злоупотребление медикаментами может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.По предположительным оценкам:Как заявляют эпидемиологи, прием антибиотиков жизненно необходим в случаях сепсиса, пневмонии, бактериального менингита и других тяжелых инфекций, но для менее тяжелых заболеваний польза антибиотиков практически не заметна.Например, кашель или бронхит может пройти в течение трех недель, в то время как антибиотики помогут ускорить процесс выздоровления всего на пару дней.«Нам нет необходимости прибегать к антибиотикам для лечения распространенных заболеваний, - рассказал Би-би-си глава медицинской части эпидемиологической службы профессор Пол Косфорд. - Большинство из нас периодически подхватывают инфекцию и выздоравливают за счет собственного иммунитета». И пациенты, по его мнению, не должны ожидать от врача именно рецепта на антибиотик.Вместо этого, для лечения тех инфекций, с которыми организм может справиться самостоятельно, необходимо:«Дело в том, что если вы принимаете антибиотики, когда в них нет необходимости, вероятнее всего вы заразитесь инфекцией, устойчивой к лекарствам, в ближайшие месяцы», - отметил он.Глава эпидемиологической службы Англии профессор Салли Дэвис ранее предупреждала об угрозе «постантибиотического апокалипсиса».В случае неспособности антибиотиков справиться с бактериями усложнится не только процесс лечения инфекционных заболеваний, но и появятся дополнительные риски при проведении стандартных операций - от кесарева сечения до противоопухолевой терапии.Профессор Нил Вудфорд заявил, что самые мощные антибиотики - например препараты группы карбапенемов - стали чаще оказываться неэффективными.«В 2005-2007 годах наблюдали от двух до четырех случаев резистентных к ним бактерий в год. В прошлом году устойчивая к антибиотикам бактерия выявлялась более чем в 2000 случаев», - заметил он.