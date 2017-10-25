Инъекции молодости опробовали на людях

Что может помочь сохранить молодость? Не исключено, что дело в генетике, а также влиянии огромного количества внешних факторов, среди которых питание, экология, образ жизни. Ученые не первое десятилетие пытаются придумать работающие способы омоложения, используя для этих целей переливание молодой крови, специальную диету, пересадку кала и другие не менее необычные методы.Недавно свет увидели сразу две публикации, в которых говорилось об испытаниях инъекций мезенхимальных стволовых клеток. В экспериментах оценивалась безопасность подобной процедуры, но полученные результаты оказались более впечатляющими.Пациентам, средний возраст которых составлял 76 лет, были сделаны инъекции мезенхимальных стволовых клеток, полученных из костного мозга молодых доноров. В первом исследовании приняли участие 15 пациентов, каждому из которых вводились такие клетки. Через полгода после инъекции пациенты отметили улучшение качества жизни и повышение уровня физической активности. Во втором исследовании состояние тех, кому вводили стволовые клетки, сравнивали с состоянием пациентов, получавших плацебо. Врачи отмечают, что разница между состоянием пациентов из двух групп, была действительно значительной.Ни в одном эксперименте побочные эффекты зафиксированы не были. Теперь авторы планируют приступить к следующему этапу клинических испытаний, в котором примут участие 120 человек. Если и эта фаза окажется успешной, то испытания завершатся третьей фазой, что необходимо для того, чтобы методику разрешили использовать в клинике.Джошуа Хэа (Joshua M. Hare) из Миллеровской медицинской школы при Университете Майями (University of Miami Miller School of Medicine) поясняет, что инъекции молодости просто необходимо внедрить в клиническую практику. Люди живут дольше и население планеты стремительно стареет. Пожилые люди испытывают множество проблем – нарушается моторика, ухудшаются когнитивные навыки, что не лучшим образом сказывается на качестве жизни. Введение стволовых клеток, возможно, не поможет продлить жизнь, но окажется полезным для улучшения ее качества.