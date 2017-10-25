Ученые развеяли главные мифы об алкоголе
Часто говорят об обезвоживании, вызванном алкоголем. Но это, разумеется, не так. Количество воды не меняется, изменяется процесс водно-солевого обмена. Вода скапливается в тканях и вызывает отёки, переходящие в головную боль утром.
Также популярно мнение «чем старше вино, тем оно лучше», но многие забывают, что вино – продукт виноградарства.
У него есть свой срок годность. Существуют, конечно, такие сорта, которые только с годами становятся лучше, но это редкость и дорогое удовольствие.
Столовые вина лучше выпить в течение года. Очень часто можно услышать совет: «Выпей и согреешься». Но нет, так можно стать невосприимчивым к холоду, но не согреться. Смешивание алкогольных напитков влияет на самочувствие человека во время употребления алкоголя, а утром ему будет одинаково плохо. И самый абсурдный миф – алкоголь защищает от радиации, который даже не требует комментариев.
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