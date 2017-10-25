Ученые развеяли главные мифы об алкоголе

Алкоголь всегда был окружён догадками, историями, легендами и псевдоправилами. Однако более половины всего, что известно об алкогольных напитках, является неправдой. Эксперты развенчали пять популярных «алкогольных» мифов.Часто говорят об обезвоживании, вызванном алкоголем. Но это, разумеется, не так. Количество воды не меняется, изменяется процесс водно-солевого обмена. Вода скапливается в тканях и вызывает отёки, переходящие в головную боль утром.Также популярно мнение «чем старше вино, тем оно лучше», но многие забывают, что вино – продукт виноградарства.У него есть свой срок годность. Существуют, конечно, такие сорта, которые только с годами становятся лучше, но это редкость и дорогое удовольствие.Столовые вина лучше выпить в течение года. Очень часто можно услышать совет: «Выпей и согреешься». Но нет, так можно стать невосприимчивым к холоду, но не согреться. Смешивание алкогольных напитков влияет на самочувствие человека во время употребления алкоголя, а утром ему будет одинаково плохо. И самый абсурдный миф – алкоголь защищает от радиации, который даже не требует комментариев.