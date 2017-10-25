В Дании развенчали миф о пользе прививок

В Дании несколько лет назад решили узнать, как же прививки действуют на иммунитет. Оказалось, что положительного действия они практически не оказывают. Тогда был установлено, почему прививки малоэффективны.По их мнению прививка защищает только от того штамма вируса, на основе которого была разработана, против других она не эффективна. А штаммы постоянно появляются новые, из-за мутации вируса.Специалисты провели масштабное исследование и подтвердили, что вакцина помогает бороться с вирусом первое время или в конкретном случае. Но со временем прививка становилась одной из главных причин заболеваемости человека от разных болезней.Ученые отметили, что наблюдали негативный эффект на протяжении 12 месяцев после сделанной прививки. Поэтому специалисты говорят, что делать такие прививки в большинстве случае не нужно.