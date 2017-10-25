12 признаков неправильной работы гормонов

Наши гормоны меняются в течение жизни, и это нормально. У женщин перед и во время менструации, во время беременности или после менопаузы уровень гормонов изменяется. Однако прием некоторых лекарственных препаратов или проблемы со здоровьем могут вызвать ненормальный скачок гормонов.Как понять, что ваши гормоны не в норме?Как правило, женский менструальный цикл занимает от 21 до 35 дней. Если у вас нерегулярные менструации, которые могут даже не идти по несколько месяцев, у вас может быть слишком много или слишком мало гормонов прогестерона и эстрогена. Если это происходит в возрасте 40-50 лет, причиной такого явления может быть предменопауза – период перед наступлением менопаузы. Также нерегулярные менструации могут говорить о некоторых проблемах со здоровьем, таких как синдром поликистозных яичников. Обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом при нарушениях менструального цикла.Если вы не получаете достаточно сна или имеете проблемы со сном, виноваты могут быть ваши гормоны. Прогестерон, гормон, вырабатываемый вашими яичниками, может влиять на качество вашего сна. Если уровень прогестерона понижен, вам может быть трудно уснуть. Низкий эстроген может вызвать ночное потение или приливы.Проблемы с кожей до и во время менструации является нормой. Но высыпания на коже, обусловленные не менструальным циклом, могут быть признаком проблем с гормонами. Избыток андрогенов, мужских гормонов, которые есть и у мужчин, и у женщин, может вызывать проблемы с сальными железами. Андрогены также влияют на клетки кожи вокруг волосяных покровов. Это может привести к развитию акне.Эксперты не уверены, как именно гормоны влияют на ваш мозг. Однако, достоверно известен факт влияние эстрогена и прогестерона на память. Некоторые эксперты уверены в том, что эстроген может влиять на состояние нейротрансмиттеров, химических веществ мозга. Проблемы с вниманием и памятью особенно ярко проявляются во время предменопаузы и менопаузы. Однако такие проблемы также могут быть признаками заболеваний щитовидной железы.Кишечник реагирует на уровень эстрогена и прогестерона. Когда эти гормоны выше или ниже нормального уровня, могут начаться проблемы с пищеварением. Вот почему диарея, боли в животе, вздутие, тошнота могут возникать или ухудшаться во время менструации.Вы чувствуете себя уставшими все время? Усталость – один из самых распространенных признаков гормонального дисбаланса. Избыток прогестерона может вызывать сонливость. Также усталость и сонливость могут быть вызваны проблемами со щитовидной железой.Ненормальный уровень гормонов может стать причиной капризности и перепадов настроения. Это обусловлено тем, что эстроген влияет на основные химические вещества мозга, такие как серотонин, дофамин и норадреналин.Уровень эстрогена может влиять на ваш аппетит и становиться причиной набора лишнего веса. Низкий уровень эстрогена также может влиять на лептин, гормон, отвечающий за голод.Многие вещи могут вызывать их. Но у некоторых женщиной причиной головных болей является изменение уровня эстрогена. Поэтому головные боли чаще всего приходятся на период во время или перед менструацией.Если это происходит время от времени – это нормально. Но если вы часто замечаете сухость или раздражение в области влагалища, низкий уровень эстрогена может быть причиной. Гормон помогает вагинальной ткани сохранять эластичность и оставаться увлажненной. Если уровень эстрогена падает, это становится причиной сухости влагалища.Большинство людей уверено в том, что тестостерон есть только у мужчин. Но он производится и женским организмом. При низком уровне тестостерона может отмечаться потеря интереса к сексу.Снижение эстрогена может сделать вашу грудь более мягкой. А высокий уровень гормона наоборот, может провоцировать развитие кист и уплотнений. Если вы заметили изменения в груди, обязательно обратитесь к лечащему врачу.