Офисная работа так же вредна, как и курение
По мнению ученого, миллионы людей, просиживающих часами в офисе и двигающихся менее чем 30 минут после работы, автоматически увеличивают свои шансы на возникновение диабета, ожирения и, как следствие, проблем с сердечно-сосудистой системой.
Гамильтон советует стараться двигаться как можно чаще в течение рабочего дня (вставать, ходить по офису). Но даже 2 часа активных физический занятий в день не смогут в полной мере компенсировать то, что «остальные 22 часа проводятся, сидя на пятой точке».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил med2ru в категорию Разное
Добавить комментарий