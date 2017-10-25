Офисная работа так же вредна, как и курение

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Долгое сидение за столом не менее вредно для здоровья, чем курение и длительное пребывание на солнце. Такое заявление сделал профессор Марк Гамильтон из университета Миссури.По мнению ученого, миллионы людей, просиживающих часами в офисе и двигающихся менее чем 30 минут после работы, автоматически увеличивают свои шансы на возникновение диабета, ожирения и, как следствие, проблем с сердечно-сосудистой системой.Гамильтон советует стараться двигаться как можно чаще в течение рабочего дня (вставать, ходить по офису). Но даже 2 часа активных физический занятий в день не смогут в полной мере компенсировать то, что «остальные 22 часа проводятся, сидя на пятой точке».