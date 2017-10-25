ТОП-5 признаков потери мышечной массы вместо жира
Сонливость. Если вы выбрали неправильную диету, а физических нагрузок не хватает, то параллельно с усталостью будете ещё и ощущать сильнейшую сонливость. Она связана с тем, что мышцы получают меньшую нагрузку, и им требуется меньше времени для восстановления. В результате, вы будете терять больше мышц, чем жира.
Быстрая потеря веса. Если вы потеряли 5 кг за месяц, то нельзя исключить, что именно мышцы организм использовал в качестве источника энергии. Помните, что существуют научное обозначенные лимиты, определяющие то, с какой скоростью организм сжигает лишний жир.
Вы не прогрессируете. Если вы не обеспечиваете свои мышцам достаточного времени для восстановления, то заметите, что перестали прогрессировать. Другими словами, вы не сможете поднимать более тяжелые веса для того, чтобы тонизировать мышцы.
Проблемы с устойчивостью. Если у вас появились проблемы с устойчивостью, они могут свидетельствовать о недостаточном потреблении калорий и низком уровне сахара в крови. Всё это отразится на внимательности и исполнительности, если вы не сможете исправить ситуацию.
Раздражительность. Нехватка калорий в рационе влияет на то, как работает ваш мозг, а это усиливает раздражительность. Поскольку именно мозг отдает приказы мышцам, то когда у него заканчивается энергия, ваши мышцы не могут тренироваться также эффективно.
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