Врачи объяснили, вредно ли сидеть со скрещенными ногами

Этот вопрос давно волнует ученых.Каждая девушка произвольно или нарочито скрещивает ноги. Это движение считается исконно женской позой. Однако бытует мнение, что скрещивание ног отрицательно влияет на здоровье.Тема вреда «скрещивания ног» была поднята в американском издании The Conversation, ссылку на источник можно посмотреть здесь. Автор статьи подробно рассмотрел тему опасности нашей привычки скрещивать ноги.Мы публикуем самые интересные тезисы из материала. И советуем тебе не скрещивать ноги во время прочтения до тех пор, пока не узнаешь всю информацию об этом.Врачи часто говорят нам перестать скрещивать ноги, потому что, если положить ногу на ногу, кровяное давление немного повышается. Некоторые даже умеют пользоваться этим фактом, чтобы предотвратить приближающийся обморок. Однако, хотя повышение давления вредно для здоровья, нет никаких доказательств того, что оно остается стабильно высоким из-за скрещивания ног.Так, одной из причин, которая работает против привычки «скрещивать ноги» — это потенц. По своей природе, варикоз — это вздутые вены, которые появляются за счет повреждения клапанов сосудов. Проще говоря, если в нормальном состоянии кровь должна течь в одном направлении (обратно в сердце), то при варикозе она застаивается и получается вздутие вены. Однако, установить связь между варикозом и привычкой скрещивать ноги научно не удается.Существует также(в основном среди хиропрактиков), что скрещивание ног является причиной плохой осанки, и, соответственно, болей в спине и в области таза.К сожалению, эта теория тоже не может основываться исключительно на одних скрещенных ногах у сексуальной бизнес-леди. Конечно, человек с больной спиной и тазобедренным суставом будет чувствовать в такой позе дискомфорт, но вряд ли поза «скрестила ноги» станет причиной этих проблем.Кроме того,По некоторым данным, скрещивание ног может даже снизить напряжение в мышцах брюшного пресса и увеличить стабильность суставов, что в отдельных случаях может быть полезным.Что касается мужчин, то и для них эта поза не считается очень полезной. На эту тему есть интересный миф-предположение.Дело в том, что у мужчин скрещивание ног в брюках увеличивает температуру в паховой области. Этот факт стал причиной предположения, что будущие отцы не должны класть ногу на ногу (или по той же причине носить тесное белье и класть ноутбук на колени).Однако, и этот довод не получил должного фидбека — найти причинно-следственную связь между теплом, скрещенными ногами и способностью к деторождению довольно сложно.Кроме того, многие мужчины скорее закидывают ногу на ногу, положив голень одной ноги на колено другой («американская четверка»), а таким образом нежелательное давление снижается.Есть другая сторона медали. Дело в том, чтои уважением к собеседнику. В некоторых странах, поза скрещенных ног сравнима с неуважением и пренебрежением, признак так называемого низшего класса. Более того, не стоит сидеть в церкви со скрещенными ногами — это считается максимальным неуважением.Так, можно сделать вывод, что помимо этикета и высказывания уважения к собеседнику, поза скрещенных ног не несет особенного вреда. Ты не сможешь получить варикоз или другие проблемы с кровоснобжением, если будешь сидеть, как Шерон Стоун в «Основном инстикте».