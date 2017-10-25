Развеяны популярные мифы о пользе витамина С

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Не все так однозначно.Вы наверняка многое знаете о витамине С. Например, то, что он защищает от простуды, борется с лишним весом, а его дефицит чреват проблемами с иммунитетом. Но вот какие из этих фактов подтверждены научно, а какие являются всего лишь догадками.В холода вы налегаете на продукты, богатые витамином С, в надежде избежать сезонных простуд? Увы, это не сработает. Да, витамин С имеет огромное значение в укреплении иммунитета, и люди, чей организм имеет этого витамина в достатке, переносят грипп и простуду гораздо легче. Но шансов заболеть у них столько же, сколько и у остальных.Отсюда вывод: витамин С не предотвращает простуду или грипп, он лишь помогает быстрее от них излечиться.При этом врачи предупреждают: для того чтобы иммунитет был сильным, нам необходимо постоянно, а не от случая к случаю, потреблять положенную дозу витамина С.Наш организм не может синтезировать витамин С, он получает его исключительно из пищи. Кто-то ест богатых витамином С продуктов больше, кто-то – меньше. Но для того, чтобы наш организм почувствовал острую нехватку этого витамина, надо сильно постаратьсяСравните: рекомендованная суточная доза потребления витамина С – 75 мг для взрослой женщины и 90 мг для мужчины. А, например, апельсин средней величины содержит около 70 мг. Но ведь он встречается не только в апельсинах, но и в огромном количестве овощей, фруктов, ягод, даже в бобовых. Незаметно для себя мы практически в каждый прием пищи съедаем массу продуктов, которые обогащают нас витамином С. Съели салатик с болгарским перцем, петрушкой и капустой? Вы уже потребили суточную дозу витамина С!Симптомы, говорящие о том, что у вас дефицит витамина С, следующие: кровоточивость десен, носовые кровотечения, распухшие суставы, грубая, сухая кожа, кровоподтеки. Кстати, критическая доза потребления, после которой вас могут ждать всякие неприятности, вроде цинги – 10 мг.Да, цитрусовые можно считать отличным источником этого витамина, но рекордсменом является все же сладкий перец. Салатница с нарезанным сладким перцем величиной в теннисный мяч содержит 200-300 мг витамина С. К другим отличным источникам этого витамина можно отнести капусту брокколи, брюссельскую капусту, белокочанную, киви, клубнику, папайю, ананас, дыню. Ну и, конечно, все цитрусовые, начиная от лимона и заканчивая мандаринами.Низкий уровень в крови витамина С тесно связан с более высоким индексом массы тела – это показали специальные исследования в американском университете штата Аризона. Также у людей с пониженном уровнем витамина С больший процент жира и большая окружность талии по сравнению с теми, у кого этого витамина достаточно. Оказывается, количество витамина С влияет на способность организма сжигать жир, используя его в качестве энергии. Но помните: одним лишь поеданием апельсинов вы не приведете вашу фигуру в порядок. Рацион, богатый витамином С – лишь одно из условий успешного похудения.Наш организм не обладает способностью накапливать витамин С, поэтому мы должны постоянно пополнять его запасы. Впрочем, переизбыток этого витамина – это тоже не слишком хорошо. Если потребление лишь слегка превышает норму, ничего плохого не случается: организм оперативно выводит излишки, оставляя себе ровно столько, сколько требуется. Но если вы в день принимаете более 2000 мг витамина С – приготовьтесь к неприятностям. Симптомы передозировки витамина С следующие: расстройство желудка, вздутие живота, рвота, изжога, головные боли, бессонница и даже камни в почках. Поэтому не стоит пытаться принимать этот витамин про запас.