Продукты из фаст-фудов могут спровоцировать два серьезных заболевания

Медики в очередной раз упомянули об опасности употребления блюд из фаст-фудов.Всем известно, что фаст-фуд - это самая вредная пища, которой врачи запрещают питаться даже периодически, не говоря уже о постоянном употреблении. Блюда из фаст-фуда содержат в себе много сахара, жира, канцерогенов, консервантов, соли и соответственно - калорий. Ничего общего со здоровьем такие продукты не имеют, но по какой-то причине подавляющее большинство людей игнорирует рекомендации медиков, регулярно питаясь в фаст-фудах и кормя своих детей там же.Высокая калорийность продуктов из фаст-фудов способствует набору лишней массы тела. Наверное, многие замечали, что в последнее время дети стали чаще сталкиваться с такими проблемами, как ожирение и целлюлит, нежели раньше. Причиной этому является тот факт, что современные родители выбирают легкий путь и кормят своих детей фаст-фудом вместо домашней еды, которую приготовили бы сами.Людьми движет заблуждение - в бургере, денере, шаурме и других фаст-фудовских блюдах все полезное - мясо, свежие овощи, зелень, лаваш или булка. Но все забывают о соусах, майонезах, картофеле-фри, большом количестве соли, плавленном сыре и так далее, в которых полезного минимум.Естественно, от такого питания, особенно если оно регулярное, человек начнет прибавлять в весе и у него появится целлюлит. А благодаря канцерогенным жирам, которые содержатся в котлетах для бургеров и других бутербродов, в сыре и мясе, а также колбасе для пиццы и других продуктах, в организме появляются раковые клетки.Ученым из Америки удалось выявить, что в мясе и зерновых продуктах, продающихся в фаст-фудах, содержатся фталаты, которые есть еще и в парфюмах, и лаках для ногтей, и бытовой химии. Попадают они на данные продукты из поверхности упаковок, в которых продаются.Как оказалось, фталаты очень опасны для здоровья. Эти вещества вызывают не только гормональные сбои, на фоне которых человек набирает лишний вес и имеет проблемы с настроением, но еще и способствует развитию такого заболевания, как аутизм у детей. К тому же, фталаты негативно воздействуют на дыхательную систему организма и могут спровоцировать развитие астмы.Нужно 100 раз подумать, прежде чем перекусить или пообедать в фаст-фуде, потому как вредные вещества практически не выводятся из организма, разрушая его изнутри.