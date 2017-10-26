Новое лекарство способно предотвратить повреждение нервов у онкобольных
Из-за периферической нейропатии качество жизни больных снижается. Некоторые оказываются от химиотерапии, что приводит к уменьшению шансов на выживание. Ученые из Барселоны протестировали новый препарат, предотвращающий развитие периферической нейропатии.
В ходе второй фазы клинических испытаний было установлено: лекарство успешно справлялось со своей задачей. У людей, принимавших его, реже появлялись признаки поражения периферических нервов. Исследователи надеются, что новый препарат скоро выйдет на рынок.
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