Новое лекарство способно предотвратить повреждение нервов у онкобольных

По приблизительным оценкам, от 30% до 40% больных раком, проходящих химиотерапию, сталкиваются с неврологическим осложнением - периферической нейропатией. Оно характеризуется покалыванием, онимением, слабостью и болью, как правило, в руках и ногах. Новый препарат может спасти онкобольных от этого осложнения, пишет Zee News.Из-за периферической нейропатии качество жизни больных снижается. Некоторые оказываются от химиотерапии, что приводит к уменьшению шансов на выживание. Ученые из Барселоны протестировали новый препарат, предотвращающий развитие периферической нейропатии.В ходе второй фазы клинических испытаний было установлено: лекарство успешно справлялось со своей задачей. У людей, принимавших его, реже появлялись признаки поражения периферических нервов. Исследователи надеются, что новый препарат скоро выйдет на рынок.