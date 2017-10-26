Западный рацион питания приводит к росту числа случаев запоров

Американский образ жизни вынуждает все большее число людей страдать от запоров, сообщают ученые из Гарвардской медицинской школы. Если для некоторых это всего лишь обострение, то для других – ежедневная проблема, которая в некоторых случаях может быть опасной и даже смертельной. Недавнее исследование, проведенное Американской гастроэнтерологической ассоциацией, показало, что 16% американцев, в том числе одна треть людей в возрасте старше 60 лет, испытывают хронический запор.

Новое исследование выявило, что число людей, которые госпитализируются по причине запора, более чем удвоилось с 1997 года. Медики отмечают, что при хроническом запоре могут наблюдаться серьезные осложнения, в том числе опухшие вены и разорванная кожа. Распухшие вены часто приводят к развитию геморроя у пожилых людей, что может вызвать дискомфорт и кровотечение. Зачастую проблема требует хирургического вмешательства.

По словам специалистов, одной из наиболее распространенных причин запора является неправильный рацион питания. Западный рацион, который полон обработанных продуктов с высоким содержанием жиров при недостатке клетчатки, внес значительный вклад в эпидемию запоров, считают врачи. Средний человек съедает значительно меньше клетчатки и выпивает гораздо меньше жидкости, чем должен, и обе эти вещи необходимы для нормальной активности кишечника. Не менее важную роль играет и физическая активность – ее отсутствие приводит к замедлению их желудочно-кишечного тракта. «Когда вы сидите по 10-12 часов в день, у вас могут возникнуть серьезные проблемы с пищеварением, включая запор и вздутие живота», – говорит доктор Дэвид Данкин.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил slava в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь