Ежедневный прием аспирина может предотвратить рак
Актуальность проблемы
Гепатит B — это инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита B (HBV). По оценкам, заболевание затрагивает около 257 миллионов человек по всему миру, а в 2015 году инфекция была причиной смерти около 887 000 человек во всем мире. Примерно у 15-25% пациентов с хроническим гепатитом В развиваются цирроз печени или рак печени. Существуют виды противовирусной терапии, которые помогают снизить риск развития рака печени у людей с гепатитом B, но эти препараты полностью не устраняют риск. Более того, некоторым людям противопоказаны противовирусные препараты, в связи с этим существует потребность в альтернативных методах лечения.
Предыдущие исследования показали, что аспирин может предотвратить риск развития рака желчных протоков, но пока мало изучено влияние этого препарата на печень. «Поэтому, — говорит Тен -Ю Ли (Teng?Yu Lee), — мы провели крупномасштабное исследование, чтобы оценить связь терапии аспирином с раком печени».
Материалы и методы исследования
В своей научной работы исследователи использовали данные 204 507 пациентов с хроническим гепатитом B. Ученые выявили 1553 пациентов, которые ежедневно получали терапию аспирином в течение 90 дней и которые не имели рак печени до начала лечения. Эти пациенты были сопоставлены с 6212 людьми, которые никогда не получали терапию аспирином.
Исследователи изучили частоту гепатоцеллюлярной карциномы (наиболее распространенная форма рака печени) среди участников в течение 5 лет, а также общий риск развития рака печени. Результаты научной работы
Среди пациентов, получавших ежедневно аспирин, частота карциномы была намного ниже по сравнению с пациентами, не принимающими лечение. Было установлено, что риск развития гепатоцеллюлярной карциномы в течение 5 лет был на 37% ниже у пациентов, получавших ежедневную терапию аспирином.
«Результаты этого исследования могут помочь гепатологам в будущем лечить пациентов с хронической инфекцией HBV, особенно тех, кому противопоказана противовирусная терапия», — говорит Ли. «Мы проводим дальнейшие исследования для подтверждения результатов».
Авторы другого исследования утверждают, что риск рака может быть снижен при долгосрочном использовании низких доз аспирина.
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Добавил stefan в категорию Онкология
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