Пять причин добавить в рацион морские водоросли

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Многие игнорируют их пользу.Морские водоросли не считаются популярным продуктом, однако диетологи советуют как можно быстрее включить их в свой рацион.Морские водоросли являются очень ценным источником витаминов. Их следует добавить в рацион, чтобы укрепить иммунитет. Эксперты выделяют ряд полезных свойств этого продукта. Мы расскажем о 5 главных среди них.В водорослях есть жирные кислоты омега-3, способствующие улучшению состава крови. Это позволяет уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать артериальное давление.В морских водорослях содержится большое количество йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы. По словам экспертов, йод из водорослей усваивается более эффективно, чем из йодированной соли.Красные и бурые водоросли содержат много фукоксантина — пигмента, способствующего активизации выведения жиров из желудочно-кишечного тракта. В водорослях есть и клетчатка, необходимая для нормальной работы кишечника.Кроме того, в водорослях содержится большое количество альгината, защищающего слизистую оболочку кишечника и желудка от повреждений. Также он спасает от возникновения гастрита и язвы желудка.Благодаря водорослям создаются условия для активного размножения полезной микрофлоры в кишечнике. Это улучшает состояние иммунной системы. Кроме того, в этих растениях содержатся вещества, активизирующие выработку лейкоцитов, которые нужны для защиты организма.Водоросли помогают нормализовать уровень эстрогена в крови. Специалисты отмечают, что женщинам следует активно употреблять морские водоросли в преддверии менопаузы.