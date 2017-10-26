Бактерии рта могут серьёзно навредить кишечнику

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Бактерии, которые обычно обитают во рту человека, могут способствовать развитию заболеваний ЖКТ — воспалительного заболевания кишечника, язвенного колита и болезни Крона, например.Специалисты из Университета Кэйо (Япония) обнаружили, что при определённых обстоятельствах штаммы бактерий ротовой полости, попав и освоившись в кишечнике, вызывают там хроническое воспаление.Ранее учёные предположили, что бактерии ротовой полости обычно не присутствуют в кишечнике здорового человека, поскольку они не могут конкурировать с местными бактериями. Однако позднее в кишечниках людей с определёнными заболеваниями, включая рак толстой кишки, было обнаружено более высокое содержание ротовых бактерий.Теперь же, желая изучить связь между микроорганизмами, обитающими в ротовой полости, и кишечными заболеваниями, учёные взяли образцы слюны у пациентов с болезнью Крона и воспалительным заболеванием кишечника. После они трансплантировали отобранные бактерии в организм мышей. Грызуны при этом не имели своих собственных кишечных бактерий.Исследователи нашли в слюне добровольцев штамм бактерий Klebsiella pneumoniae. Переселение их в кишечники "стерильных" мышей, привело к активации особого типа иммунных клеток – Т-хеллперов. Эти клетки, в свою очередь, способны вызывать воспалительную реакцию.Также специалисты ввели штамм K. pneumoniae в организм других мышей со здоровой или сбалансированным уровнем содержания кишечных бактерий. Оказалось, что в этих условиях бактерии не смогли обосноваться в кишечнике. K. pneumoniae смогли "колонизировать" кишечник только в том, случае, если грызуны получали определённые антибиотики.Более того, когда исследователи пересадили K. pneumoniae мышам, которые были генетически склонны к развитию колита (воспалению толстой кишки), они обнаружили, что вид K. pneumoniae выживал в кишечнике животных и вызывал сильное воспаление.Также учёные проанализировали информацию из базы данных о человеческой "фекальной микробиоте", включающую данные о бактериях, найденных в кале человека. Выяснилось, что люди с болезнью Крона и воспалительным заболеванием кишечника имеют большее количество видов микроорганизмов рода Klebsiella в своём кале по сравнению со здоровыми людьми.Исследователи полагают, что у заболевших людей воспаление в кишечнике может создавать более "гостеприимные" условия для бактерий ротовой полости. А как только такие ротовые бактерии (те же Klebsiella) заселяют кишечник, они начинают способствовать закреплению хронического воспаления.Учёные называют свои выводы предварительными и настаивают, что нужны дополнительные исследования на людях. Тем не менее открытие показывает, что более тщательное изучение бактерий из рта, в частности рода Klebsiella, может помочь учёным разработать новый метод лечения воспалительного заболевания кишечника и многих других заболеваний. Один из способов – выявить "хорошие бактерии", способные воспрепятствовать процветанию Klebsiella в кишечнике, заключают учёные.