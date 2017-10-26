Как диагностировать корь?

Важное значение для постановки диагноза отводится характеристикам сыпи: очередность высыпаний, приподнятые пятна с уплотнениями, равномерность сыпи на сгибательных и разгибательных поверхностях, пигментация и шелушение пятен в позднем периоде и др.При диагностике определяют разновидность инфекции. Например, корь может быть типичной при наличии всех симптомов. При атипичной кори некоторых симптомов не наблюдается, а другие проявления болезни могут быть несколько искажены, например, нарушение этапности высыпаний на коже. По степени тяжести корь может быть легкой, среднетяжелой и тяжелой.К атипичной кори относятся также две очень редко встречающиеся формы: геморрагическая и застойная корь. В первом случае отмечаются выраженные проявления геморрагического синдрома – болезнь протекает с различными кровотечениями (носовые, почечные, кишечные) и кровоизлияниями (в кожу, слизистые глаз, рта и др.). При застойной форме кори с первых дней развивается одышка, кашель. Кашель становится безостановочным, что приводит к недостатку кислорода, нарушению кровообращения: возникает опасное для жизни состояние.Легкая форма кори развивается у людей, имеющих частичный иммунитет к этой инфекции. К ним относятся новорожденные с остаточным иммунитетом, полученным от матери, а также люди, которым вводили сыворотку с иммуноглобулинами. Эта форма заболевания обычно не дает осложнений; но после нее не развивается стойкий пожизненный иммунитет, то есть риск заразиться повторно.