8 видов боли, которые свидетельствуют об опасных изменениях в организме

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Существуют боли, которые могут свидетельствовать об опасных изменениях в организме. О каких проблемах они говорят, и что делать в каждом случае, чтобы не допустить опасных осложнений.Конечно, точный диагноз в каждом конкретном случае может поставить только врач, невролог Анна Горенкова и кардиолог Тамара Огиева попытались очертить круг проблем и разобраться в мерах экстренной помощи.Чаще всего связаны со спазмами сосудов головы. Сначала надо измерить давление. При повышенном снять боли помогут спазмолитики (спазган, спазмалгон) и препараты папаверина (но-шпа, дротаверин).При пониженном нужны стимуляторы с кофеином (цитрамон, кордиамин, каффетин) или адаптогены типа элеутерококка и китайского лимонника на выбор - 30 капель настойки). Боли напряжения, когда затекают шейные мышцы, лучше всего снимаются комплексными анальгетиками типа пенталгина.Сильная, дергающая боль говорит об остром воспалении: пульпите, абсцессе (гнойных образованиях). К зубу нельзя прикладывать горячее, греть место вокруг. Так воспаление только усилится, может прорваться гнойник. Экстренно можно принять простой анальгетик, который успокоит нервные окончания и средства с лидокаином и другими анестетиками (чаще продаются в аптеках в виде гелей). И срочно к стоматологу!Чаще всего вызваны остеохондрозом шейного отдела позвоночника (а одна из его основных причин - нехватка рациональных физнагрузок и неудобное положение за рабочим столом).Также похожие боли могут быть вызваны миозитом - воспалением шейных мышц - после прогулок без шарфа и шапки на холодном весеннем ветру. Снимаются препаратами на основе ибупрофена и диклофенака и мазями. Оставлять миозит без лечения, как и любое воспаление, нельзя - есть риск осложнений в виде неврита.Возможны: гастрит или язва нижних отделов желудка, а также язва двенадцатиперстной кишки. Для них типичны ночные и голодные боли.Проходят при приеме антацидных препаратов, препаратов омепразола, жидкой обволакивающей пищи. А неприятные ощущения в животе снимут мезим, мотилиум, церукал. Из народных средств хороши мятный чай, отвары мелиссы, шиповника и ромашки.Возможно, это желчная колика или приступ желчнокаменной болезни. Боль резкая, начинается чаще вечером, особенно если вы переели. Может отражаться в правую лопатку, ключицу. На живот положить холод (пакет со льдом). Горячую грелку нельзя категорически! Можно принять спазмолитик - баралгин, но-шпу. Ни в коем случае - аспирин! И обязательно на обследование к гастроэнтерологу. Без назначения доктора нельзя принимать желчегонные средства - если в желчном пузыре есть камни, это может повредить.Возможные причины:Сердечный приступ. Боль возникает резко, особенно после физнагрузки, прошибает холодный пот, нарушается сердцебиение, скачет пульс. Боль жгучая, давящая, отдает за грудину, в левую руку, левую лопатку, левую сторону нижней челюсти. Больного нужно уложить, приподняв верхнюю часть тела, дать две таблетки нитроглицерина под язык, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и немедленно вызвать «Скорую». Точный диагноз поможет поставить кардиограмма.У молодых людей нередко под «боль в сердце», маскируются гастрит, язва верхних отделов желудка. При гастритах боль тупая, нудная, имеет привязку к приему пищи - возникает либо вскоре после еды, или, напротив, натощак, это голодные боли, вызванные чрезмерным выбросом соляной кислоты. При язве - боль стойкая, ноющая, бывает рвота, не приносящая облегчения.Точный диагноз можно поставить с помощью гастроскопии. Боль при повышенной кислотности снимут антацидные препараты (фосфалюгель, маалокс, гастрацид). При пониженной кислотности – фестал, ацедин-пепсин. Ни в коем случае нельзя - аспирин, анальгетики, они и так раздражают слизистую желудка.Самая частая причина - панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Обострение сопровождается рвотой, вздутием живота, болезненностью при прикосновении, отсутствием аппетита, расстройством пищеварения. Боли обычно ноющие, усиливаются через час-два после еды и ночью. Болевой приступ снимут ферментарные препараты.Возможные причины:Кишечная инфекция. Боль схваткообразная, сопровождается урчанием в животе, поносом и прочими «прелестями». Можно выпить закрепляющий препарат, скажем, на основе лоперамида. При нетяжелом пищевом отравлении боль довольно быстро проходит после принятия сорбентов, например, активированного угля, но-шпы.Тех, кто склонен к запорам, частенько мучают колиты - воспаления кишечника, вызванные нарушением проводимости и перистальтики. При колите боль волнообразная, но терпимая, проходит после приема спазмолитика.Аппендицит. Воспаление аппендикса. Чаще всего боли начинаются в области желудка, через несколько часов «спускаются» вниз, в правую часть нижней части живота. Бывает учащение пульса, температура, сильная рвота, чаще без тошноты. Никакого самолечения! Срочно вызывайте «Скорую» - и в больницу.