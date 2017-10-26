7 продуктов, которые не стоит выбрасывать

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Часто мы не замечаем, как быстро истекает срок годности тех или иных продуктов. Не все "просроченные" и слегка подпорченную продукты сразу же нужно отправлять в мусорное ведро. Возможно, пищевые отходы пригодятся вам не для приготовления еды, а в других не менее интересных и полезных целях.Эксперты делятся классными идеями альтернативного использования продуктов питания и пищевых отходов, которые вы обычно, не раздумывая, отправляете в мусорное ведро.После приготовления блюда осталось немного луковой шелухи? Не спешите ее выбрасывать. Она еще может вам пригодится. В составе луковой шелухи присутствуют ценные волокна. Они позитивно влияют на состояние здоровья: понижают вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов, а также позитивно влияют на работу пищеварительной системы.Вариантов использования луковой шелухи множество. Ее можно использовать для окрашивания яиц на Пасху. С помощью луковой шелухи лечат бронхит, некоторые кожные заболевания и стимулируют рост волос, добавляя ее в специальные маски. Подробнее об альтернативных вариантах использования луковой шелухи рассказываем в статье.Часто мы не допиваем чай. Приготовили, поставили на тумбочку и увлеклись другими делами. Напиток за это время успевает остыть, и пить его уже совсем не хочется. Не спешите выливать остатки — они могут вам пригодиться.Недопитый чай станет отличным вариантом удобрений для комнатных растений. Можете не раздумывая отправлять напиток в горшок с любимым комнатным цветком. Чай поможет улучшить рост и внешний вид растений, а также сделает почву более мягкой и воздушной.Переспевшие бананы — повод не для грусти, а для радости. Именно в перезрелом виде они идеально подходят для приготовления некоторых особенно вкусных и уютных блюд. Смело добавляйте переспевшие бананы в смузи, готовьте из них нежный банановый хлеб и всевозможные десерты.А еще перезревшие бананы послужат удобрением для ваших комнатных растений. Из них необходимо приготовить кашеобразную смесь. Для этого смешайте мякоть одного плода и половину стакана воды. Вылейте получившуюся смесь в почву, которую предварительно следует немного вскопать.С банановой кожурой тоже не стоит слишком быстро прощаться. Она поможет отбелить зубы и улучшить состояние кожи. На этом варианты ее применения не заканчиваются. Ищите больше идей в статье.Яйца с завидной регулярностью появляются на каждой кухне. И как следствие, после них неизбежно остается скорлупа. Как правило, хозяйки без малейших угрызений совести отправляют ее в мусорное ведро, но они бы не принимали столь поспешные решения, если бы знали, как еще можно использовать яичную скорлупу.Из яичной скорлупы можно приготовить подкормку для растений. А еще в составе скорлупы присутствует ценный кальций, который превращает ее в лекарство от ряда заболеваний. Найдется яичной скорлупе применение и в бытовых нуждах. Так, она помогает отбелить белье и очистить кухонную посуду от сложных загрязнений. Подробнее об альтернативных вариантах использования яичной скорлупы рассказываем в статье.Огурец — это полезный овощ. Он больше, чем на 90% состоит из воды, но при этом содержит в своем составе ценные витамины, минералы и немного клетчатки. Регулярное употребление этого овоща очищает организм от шлаков и токсинов, нормализует аппетит и благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.При этом полезна не только мякоть, но и кожица от огурцов. Она нормализует микрофлору кишечника и оказывает на организм детокс-эффект. А еще кожура от огурцов является прекрасным косметическим продуктом. Она богата витаминами и минералами, которые так необходимы нашей коже. Не спешите отправлять кожицу от огурца в мусорное ведро. Приготовьте из нее классную маску для лица, которая увлажнит кожу и вернет ей природный блеск.Без кофейной гущи не обходится ни одно рождественское гадание. С ее помощью девушки пытаются узнать, как сложится их судьба и когда они встретят свою вторую половинку. Впрочем, гадания — далеко не единственный вариант использования кофейной гущи.Как еще можно использовать кофейную гущу? Во-первых, кофейная гуща — идеальный скраб для лица и тела. Смешайте его с морской солью и аккуратно потрите кожу. Во-вторых, кофейная гуща — прекрасное удобрение для комнатных растений.Осенью в обязательном порядке следует включить в свой рацион цитрусовые. К примеру, апельсины. В их составе содержится большое количество витамина С, который повышает защитные силы организма и снижает риск простудных заболеваний.Цедра апельсина не менее полезна, чем его мякоть. Ее можно использовать в кулинарных целях и не только. Тертая цедра апельсина украсит выпечку или салаты.Из апельсиновой цедры можно приготовить нежный скраб для лица и тела. А еще тертую цедру можно добавить в зубную пасту — она поможет мягко отбелить зубы.Если в квартире стоит неприятный запах, разложите апельсиновые корки на специальной подставке с подогревом. Цедра действует как натуральный освежитель воздуха.