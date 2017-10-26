Названа главная ежедневная ошибка в уходе за волосами

Иногда даже самые лучшие средства для ухода за волосами не дают желаемого эффекта – волосы тусклые и постоянно секутся.Дьявол кроется в деталях, это же касается и ухода за волосами. Даже маленькая мелочь может существенно ухудшить состояние волос.Профессиональные стилисты утверждают, что самой популярной ошибкой, которую делает почти каждый в уходе за волосами – это заворачивать волосы в полотенце после мытья. Чем дольше так ходить – тем хуже для ваших волос.Ткань полотенца "высасывает" влагу из волос, именно от этого они ломаются и нет больше здорового блеска. Именно поэтому после мытья волосы советуют лишь легко протереть полотенцем. Если у вас длинные волосы – сушите их феном.