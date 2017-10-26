Разгадан секрет долгих семейных отношений

Оказывается, нужно просто научиться любить.Всем хорошо знакомо чувство влюбленности, тогда между вами не возникает никаких недоразумений. Но когда эйфория проходит, быть рядом становится труднее и требует больших усилий. Чтобы прожить вместе всю жизнь, не нужно иметь каких-то особых способностей, нужно только уметь любить.Особой секретной формулы, что позволяет быть безумно влюбленным даже спустя годы совместной жизни, не существует. Но вместо этого существуют ежедневные привычки и причины, благодаря которым люди могут и хотят просыпаться вместе каждый день.Общие интересы – это то, что сближает людей. Счастливые пары нацелены на то, чтобы найти еще больше занятий и тем для разговоров, которые будут интересны обоим. Не обязательно ваши интересы должны быть экстремальными или фантастическими. Достаточно даже вечернего просмотра фильма, если это доставляет удовольствие обоим.Если вы будете продолжать отношения не как пара единомышленников, а как пара, которая постоянно хочет учиться вдвоем и друг у друга, делиться своими интересами и искать что-то общее, то вам гарантировано счастливое будущее.Время перед сном – самое дорогое, ведь именно тогда вы можете поделиться с близким человеком своими переживаниями и получить от него поддержку. Именно тогда вы можете почувствовать, что рядом с вами тот самый мужчина / женщина, который способен / способна поддержать вас.Счастливые пары отмечают, что это одно из главных правил. Если вы поссорились, поспорили, разозлили друг друга и при этом идете спать, не выяснив отношения и не разобравшись в причинах и последствиях, то за один вечер вы можете разрушить то, что строили годами.Поговорите друг с другом откровенно, выскажитесь сами и послушайте партнера. Найдите компромисс и не забудьте сказать своей второй половинке, что любите и уважаете ее, несмотря на все разногласия, ссоры, обиды и недомолвки, через которые вам придется пройти.Время перед сном – самое дорогое, ведь именно тогда вы можете поделиться с близким человеком своими переживаниями и получить от него поддержку. Именно тогда вы можете почувствовать, что рядом с вами тот самый мужчина / женщина, который способен / способна поддержать вас.Счастливые пары начинают свой день с объятий и поцелуев и заканчивают так же. Психологи предполагают, что благодаря этому у обоих партнеров развивается чувство взаимной симпатии, у них улучшается настроение, они начинают доверять друг другу и чувствовать себя в безопасности.Доверие – это фундамент любых прочных отношений. Когда вы уверены в своем партнере, вы можете положиться на него, знаете, что он всегда придет вам на помощь, когда вы будете в этом больше всего нуждаться.Счастливые пары всегда фокусируются на положительных, а не на негативных моментах. Они не жалеют. Они благодарят.В счастливых парах нет понятия "твое – мое", у них все общее. Они помогают друг другу постоянно двигаться вперед, вдохновляют друг друга на новые свершения.Иногда в отношениях даже мелочи значат очень много. Счастливые пары даже через много лет продолжают делать эти мелочи друг для друга: оставляют записки с простейшей и приятной фразой "Я люблю тебя" или могут выгулять собаку, если видят, что их любимый человек очень устал для этого.Счастливые пары всегда фокусируются на положительных, а не на негативных моментах. Они не жалеют. Они благодарят.В счастливых парах нет понятия "твое – мое", у них все общее. Они помогают друг другу постоянно двигаться вперед, вдохновляют друг друга на новые свершения.Иногда в отношениях даже мелочи значат очень много. Счастливые пары даже через много лет продолжают делать эти мелочи друг для друга: оставляют записки с простейшей и приятной фразой "Я люблю тебя" или могут выгулять собаку, если видят, что их любимый человек очень устал для этого.