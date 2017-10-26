Стоматологи объяснили причины появления зубного налёта

Зубной налет, по словам стоматологов, появляется на зубах по разным причинам – в связи со специфическим составом слюны, из-за неправильного питания, по причине определенной кислотности в ЖКТ. Также среди причин появления зубного налета – гастриты и язвы.Избежать появления зубного налета вполне возможно. Конечно, в первую очередь стоит пересмотреть свой рацион – уменьшить количество сладких блюд и продуктов, содержащих большое количество углеводов, есть больше свежих овощей и фруктов – яблок, капусты, зелени, салата.Кроме того, стоит после еды, через 30-40 минут, пить щелочную минеральную воду – то есть воду гидрокарбонатную, в которой преобладают анионы НСО3 – гидрокарбоната. Гидрокарбонатная вода приостанавливает процесс образования зубного налета.Также эта вода ощелачивает организм, улучшает обмен веществ, выводит болезнетворную слизь, тормозит воспалительные процессы слизистых оболочек желудка и кишечника, поджелудочной железы и даже печени. Особенно хорошо для тех, у кого есть повышенная кислотность.Однако стоит помнить, что щелочная минеральная вода противопоказана при камнях в мочевом пузыре, при остром пиелонефрите и при обострении хронического пиелонефрита.