Стоматологи объяснили причины появления зубного налёта
Избежать появления зубного налета вполне возможно. Конечно, в первую очередь стоит пересмотреть свой рацион – уменьшить количество сладких блюд и продуктов, содержащих большое количество углеводов, есть больше свежих овощей и фруктов – яблок, капусты, зелени, салата.
Кроме того, стоит после еды, через 30-40 минут, пить щелочную минеральную воду – то есть воду гидрокарбонатную, в которой преобладают анионы НСО3 – гидрокарбоната. Гидрокарбонатная вода приостанавливает процесс образования зубного налета.
Также эта вода ощелачивает организм, улучшает обмен веществ, выводит болезнетворную слизь, тормозит воспалительные процессы слизистых оболочек желудка и кишечника, поджелудочной железы и даже печени. Особенно хорошо для тех, у кого есть повышенная кислотность.
Однако стоит помнить, что щелочная минеральная вода противопоказана при камнях в мочевом пузыре, при остром пиелонефрите и при обострении хронического пиелонефрита.
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Добавил Ivan в категорию Стоматология
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