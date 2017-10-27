Рак яичников, возможно, начинается не в яичниках

Рак яичников – одно из тех заболеваний, которое очень сложно диагностировать на ранней стадии. Обычно к моменту обнаружения болезнь уже проходит первые стадии. Научная группа, которой руководил Виктор Веркулеску (Victor Velculescu) из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), возможно, нашла этому объяснение: все это время ученые и врачи могли искать рак совсем не там, где он «прятался».Исследование тканей небольшой выборки женщин – всего девяти человек – показало, что отправной точкой для развития рака яичников могут стать фаллопиевы трубы. Если результаты работы подтвердятся после проведения более масштабных исследований, это коренным образом изменит подход к лечению заболевания, и выживаемость среди больных существенно вырастет.Ученые уже несколько лет подозревали, что фаллопиевы трубы могут иметь отношение к раку яичников. Чтобы проверить эту гипотезу, команда изучила образцы тканей пяти женщин, которым поставили диагноз «серозная карцинома яичника» на поздней стадии, и еще четырех пациенток, которым удалили яичники из-за высокого генетического риска развития заболевания. В образцах присутствовали здоровые клетки, клетки раковой опухоли яичника, раковые клетки из фаллопиевых труб и других частей организма. В клетках опухоли яичника была найдена геномная подпись p53, характерная для многих видов рака.После проведения дополнительных исследований специалистам удалось изолировать раковые клетки из фаллопиевых труб и секвенировать соответствующие геномы. Среди них обнаружились последовательности ДНК, в результате которых должны были развиваться именно раковые клетки. Поиск биологических ошибок в этой ДНК показал, что у всех девяти пациенток отсутствовали одни и те же регионы 17 хромосомы – те самые, где обычно располагается ген p53. Другими словами, повреждения этого гена характерны для ранней стадии рака яичников. С учетом того, что чем старше раковая клетка – тем меньше в ней мутаций, ученые выявили, что рак начинался в фаллопиевых трубах, а затем оттуда распространялся в яичники, где опухоли затем начинали активно расти.