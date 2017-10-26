Чрезмерная худоба опасна для женщин в любом возрасте

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У женщин, у которых в подростковом или среднем возрасте был недостаточный вес, высок риск раннего наступления менопаузы. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета по итогам исследования около 80 тыс. женщин в возрасте от 25 до 42 лет. Результаты исследования опубликованы в четверг в журнале Human Reproduction.Они установили, что у чрезмерно худых женщин или бывших таковыми в подростковом возрасте и до 30 лет возрастает риск раннего наступления менопаузы. А у тех, кто в возрасте от 18 до 30 лет как минимум 3 раза теряли более 9 кг веса, в 2,4 раза повышается риск наступления ранней менопаузы – до 45 лет.Ученые рассмотрели индекс массы тела (ИМТ), распределение веса, изменение веса и сроки менопаузы у этих женщин за период с 1989 по 2011 годы. Участницы предоставили информацию о своей истории болезни и такие сведения, как курение и физическая нагрузка. Эти данные пополнялись с помощью вопросников каждые два года в течение всего исследования. Ученые обнаружили, что у женщин со значительным недостатком веса в любом возрасте на 30% повышается риск ранней менопаузы по сравнению с худыми женщинами или с нормальным весом. У женщин с избыточным весом этот риск повышается на 21-30% по сравнению с женщинами с нормальным весом. Более того, чрезмерная худоба в 18 лет повышает этот риск на 50%, а в 35 лет – на 59%.Примерно у 10% женщин наступает ранняя менопауза, и это связано с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и таких состояний, как снижение когнитивных функций, остеопороз и преждевременная смерть, поэтому результаты этого исследования очень важны для женщин и их врачей, сказала руководитель исследования Кэтлин Сегда. Однако причины влияния недостаточного веса на сроки наступления менопаузы пока не ясны и требуются дополнительные исследования, добавила она.