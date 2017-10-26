Более трети водителей разговаривает по телефону за рулем

В Великобритании провели опрос по поводу того, как часто водители транспортных средств разговаривают по телефону, будучи за рулем, без использования специальных гарнитур. Как и в России, в стране это запрещено – но даже мысль о наказании и / или опасности подобных действий не удерживает автомобилистов от нарушения закона.Всего было опрошено более тысячи человек – и более трети из них честно признались, что говорят по телефону во время вождения не по громкой связи. При этом еще в 2016 году две группы ученых (из Австралии и Великобритании) доказали, что даже с применением устройства hands free разговор все же отвлекает водителя от дороги, и он реагирует на происходящее медленнее – например, замечает пешехода на секунду позже.Из опрошенных в Англии автомобилистов 39% говорят за рулем по телефону, держа его в руке. 11% отказались отвечать на соответствующий вопрос. Каждый второй заявил, что во время вождения без hands free телефон не использует. Мужчины чаще нарушали закон, чем женщины – 42% против 27%. В основном за рулем по телефону предпочитали говорить респонденты из возрастной категории 35-54 года, более старшие водители придерживались более безопасного стиля вождения – без телефона.При этом среди всех опрошенных 43% заявили, что штрафы за разговоры по телефону во время вождения слишком маленькие (200 фунтов для первичного нарушения – около 15 тысяч рублей). В министерстве транспорта подсчитали, что человек, который едет со скоростью около 50 километров в час, упустит из вида более 30 метров дороги, если отвлечется на свой телефон всего на 2,3 секунды. В некоторых случаях это может привести к фатальным последствиям.