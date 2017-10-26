Об этих вещах должна помнить каждая женщина

Существуют некие секреты, для того, чтобы женщине было легче понимать мужчину.1. Даже не пробуйте его менять. Мужчина должен отдыхать с вами, а не решать личностные проблемы. Тем более на первых порах. У вас всё равно ничего не получится, а подобные попытки могут только испортить ваши отношения. Любите своего мужчину таким, какой он есть или найдите другого.2. Не ревнуйте без повода. Как правило, мужчин это бесит, и они заводятся на пустом месте. С проходящей мимо дамой у него ничего не будет, но вы можете явно испортить о себе мнение. Относитесь к этому, как к рефлексу, который заложен природой.3. Отказ от секса – серьезная заявка на ссору. Если на протяжении долгого времени отказываться от секса, готовьтесь к серьезному разговору.4. Посещайте спортзал. Будьте всегда в форме. Даже если вы уверены, что ваш мужчина никуда от вас не денется и будет любить вас вечно, не забывайте держать себя в форме и посещать спортивный зал.5. Рядом он хочет видеть друга, а не заносчивую барышню. Доверяйте ему, он обязательно почувствует вашу искренность и откроется вам.6. Мужчины любят, когда девушка с ними разделяет интересы. Даже если его занятие вам, откровенно говоря, не по душе, постарайтесь получить от него удовольствие — мужчина оценит это и будет счастлив.7. Да, это правда, мужчины любят комплименты. Хвалите мужчину: скажите ему, как он хорошо выглядит, какой он сильный и умный. Уместные и искренние комплименты окрыляют мужчину.8. Позволяйте мужчине ухаживать за вами и проявить себя джентльменом. Не секрет, что женщины по своей натуре невероятно самостоятельны, но не нужно забывать кто в доме мужчина!