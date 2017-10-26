Какие продукты вызывают необычный тип аллергии?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Белки содержатся во всех продуктах растительного и животного происхождения. Иммунная система человека умеет распознавать чужеродные белки для защиты от бактерий, вирусов и других нежелательных агентов. Но иногда она расценивает безопасные белки, с которыми часто сталкивается, как угрозу, отмечают врачи.Синдром оральной аллергии — это иммунная реакция, поражающая ротовую полость, губы, язык и глотку. При этом иммунная система специфически реагирует на некоторые белки, содержащиеся в пищевых продуктах. По структуре они похожи на белки пыльцы растений, с которыми связана сезонная аллергия.Употребление или вдыхание таких белков делает их доступными для иммунной системы в большом количестве, и она расценивает их как угрозу. Возникает определенный иммунный ответ, включающий появление отека и других аллергических симптомов.Синдром оральной аллергии могут вызывать необработанные фрукты, овощи и другие пищевые продукты. Среди них — вишня, нектарин, персик, слива, абрикос, яблоко, груша, манго, банан, инжир, авокадо, клубника, малина, киви, арбуз, дыня, апельсин. Также аллергическую реакцию провоцируют сельдерей, морковь, петрушка, кинза, тмин, укроп, фенхель, помидоры, картофель, перец, тыква, кабачок, огурец, салат, кукуруза, горох. Оральная аллергия может возникать вследствие употребления фундука, грецкого ореха, арахиса, пшеницы, сои, миндаля, чечевицы, семян подсолнуха и меда.Симптомы оральной аллергии возникают исключительно при употреблении аллергенов и могут изменяться с возрастом. Слабо выраженные симптомы: зуд в глотке и ротовой полости, отек губ и языка. Среди тяжелых симптомов — отек глотки, тошнота и рвота. Дополнительными проявлениями заболевания могут быть аллергическая сыпь и астма. Как правило, аллергические высыпания на коже появляются при очищении или измельчении продукта-аллергена. Астма возникает при вдыхании испарений из продукта.Для диагностики синдрома оральной аллергии из рациона исключают определенные продукты и отмечают, происходят ли изменения. Лабораторная диагностика заболевания включает кожные инъекционные пробы, скарификационные пробы или исследования крови.При проведении кожного тестирования дерматолог вводит пациенту в кожу спины или предплечья экстракты пыльцы, фруктов или овощей и наблюдает реакцию через 15 мин. По данным исследователей, 60% пищевых аллергических реакций являются перекрестными реакциями на пыльцу растений. Если тесты с пыльцой положительны, но на пищевые продукты реакции не возникло, пациенту предлагают съесть некоторое количество потенциально аллергенного продукта и наблюдают за реакцией организма. В некоторых случаях для диагностики заболевания используют исследования крови: определяют общее содержание антител в крови и концентрацию каждого их вида.Тщательно следить за рационом и избегать употребления аллергенных продуктов — единственный способ повышения качества жизни пациентов с синдромом оральной аллергии. В случае возникновения аллергической реакции необходимо прополоскать рот водой. Горячие напитки могут разрушить некоторые белки и уменьшить выраженность симптомов. Проявления оральной аллергии исчезают самопроизвольно через 30 мин.Обычно тепловая обработка продуктов разрушает белки, вызывающие аллергическую реакцию. Исключение из этого правила — орехи и специи. Пациентам с синдромом оральной аллергии полезно пастеризовать фруктовые соки, утверждают специалисты.Слабое прогревание фруктов (особенно яблок) в микроволновке в течение 1 мин, а затем резкое их охлаждение способно разрушить большую часть белков, вызывающих аллергию, что уменьшит выраженность симптомов. Основное количество таких белков содержится в кожуре, поэтому перед употреблением полезно очистить фрукты и овощи, советуют специалисты.При появлении тяжелых симптомов оральной аллергии следует обратиться за медицинской помощью.