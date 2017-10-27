Анальгин вызывает опасное заболевание крови
Анальгин считается самым популярным и бюджетным болеутоляющим средством, которым пользуются миллионы людей. Однако ученые предостерегают и советуют употреблять препараты от боли на растительной основе.
Дело в том, что при длительном применении анальгина может возникнуть болезнь крови, которая называется агранулоцитоз. При агранулоцитозе в организме человека начинают активно размножаться патогенные бактерии и грибы. Кроме того, могут возникнуть и сложные аллергические реакции, а в запущенных ситуациях и анафилактический шок.
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