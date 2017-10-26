Ученые назвали самый лучший витамин от гриппа

Группа международных ученых провели исследование, в ходе которого выяснили, какой витамин является самым эффективным от респираторных заболеваний и вируса гриппа. Как оказалось, это вовсе не витамин С.Автор исследования Эдриан Мартино из Лондонского университета Королевы Марии рассказал, что в осеннее и зимнее время лучше всего от вируса гриппа и простудных заболеваний поможет «солнечный» витамин D. Многие люди думали, что против инфекций помогает витамин С, однако в витамине D содержится больше антивирусных и антимикробных веществ.По словам ученых, данное открытие поможет людям, которые проживают в странах с низким уровнем ультрафиолетового излучения. Кроме того, витамин D присутствует в яйцах, сыре, красной рыбе и шампиньонах.