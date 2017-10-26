Установлен самый опасный для фигуры возраст

Сотрудники британской диетической компании Forza Supplements по результатам исследования назвали самый опасный возраст для фигуры.Они проанализировали данные тысячи человек с учетом изменения их веса, питания, отношений с партнером и количества времени, проводимого на работе.Выяснилось, что у женщин наиболее опасный возраст с точки зрения набора лишних килограммов – 35-40 лет, у мужчин – 40-45, а пик приходится на 38 лет и 44 года, соответственно.34% женщин набирают вес после рождения детей, 32% - после замужества. Они отметили, что стали больше есть по вечерам. А вот 22% мужчин набрали вес после развода, который стал для них стрессом.Но самым значимым фактором набора веса у мужчин является карьера. 36% мужчин растолстели, так как во время продвижения по карьерной лестнице забыли о спорте и переживали стресс (от того больше выпивали и ели).