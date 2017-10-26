Линзы могут привести к слепоте

Всем известно, что носить линзы рекомендуется не дольше восьми часов в день, но многие не относятся к этой рекомендации с должным вниманием и носят линзы гораздо дольше.33-летний модельер из Лондона, Эйми Мак-Уильямс также считала правило восьми часов формальностью, и могла ходить в линзах и по 14 часов в сутки, пока не сходила к окулисту на профилактический осмотр. Женщина была потрясена, узнав, что едва не лишилась зрения полностью.“Я носила линзы с 14 лет. Раньше я могла их носить с семи утра до полуночи и даже не подозревала, во что это выльется”, - делится Мак-Уильямс.“Что напугало меня ещё больше всего остального – так это то, что я не ощущала никаких признаков того, что у меня проблемы с глазами – они выглядели как всегда”, - объясняет женщина.Роговица глаза – единственная часть тела, которая питается кислородом не из крови, а непосредственно из воздуха. Длительное использование линз приводит к кислородному голоданию, и проблема в основном никак не ощутима, её может обнаружить лишь окулист при помощи специального микроскопа и прочего оборудования.Дело в том, что если роговице не хватает кислорода, организм пытается с этим справиться самостоятельно, и на роговице появляются кровеносные сосуды. В результате возникновения сосудов, роговица может стать непрозрачной, и человек утратит зрение. Этот процесс может длиться несколько лет, и лишь в конце человек, возможно, ощутит резь в глазах или заметит покраснения – но тогда уже может быть поздно.Врачи рекомендуют пользоваться новыми силиконо-гидрогелевыми линзами, которые являются газопроницаемыми. При использовании такого типа линз риск ослепнуть становится гораздо меньше.