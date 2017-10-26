Стилонский сыр с плесенью вызывает странные сны

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Когда люди едят стилтонский сыр с плесенью перед сном, происходят странные вещи. В 2005-м году Британский список сыроделов (БСС) провёл опрос, и 75% мужчин и 85% женщин сообщили о странных и ярких снах после 20-граммовой порции сыра за полчаса до сна.Стилтон — не бренд сыра. Скорее, это вид продукта — вроде шампанского. Европейская комиссия присвоила Стилтону статус охраняемой маркировки. Производить Стилтон могут только пять сыроварен только в трёх округах. Есть и некоторые другие критерии, которым должен соответствовать сыр, чтобы считаться Стилтоном.Что касается снов, то они, безусловно, странные, но секретарь БСС и один из ответственных за исследования Найджел Уайт не считает их кошмарами. Он привёл два примера снов. В первом человеку снился крокодил-вегетарианец, печальный такой крокодил. Грустил он потому, что не мог есть детей. Второй сон был о солдатах, воевавших друг с другом котятами вместо ружей.