Потребление на 40% меньше калорий замедляет старение мозга

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Недавно учёные установили: сокращение потребления калорий на 40% замедляет старение мозга и даже может увеличить продолжительность жизни. Они изобрели таблетку, которая помогает человеку достичь такого же эффекта, ни в чём его не ограничивая.“Чудо-пилюля” вырабатывает в клетках головного мозга особый фермент, который способствует снижению возрастных когнитивных нарушений, таких, к примеру, которые мы можем наблюдать при болезни Альцгеймера (расстройство кратковременной памяти, потеря нервных клеток и др.).Следует отметить, что пока в исследованиях, связанных с ограничением потребления калорий, эксперименты проводятся только на лабораторных крысах: так, в одном из последних научных изысканий Массачусетского технологического института была на 30% уменьшена калорийность пищи грызунов, и, как следствие, значительно улучшилась работа их головного мозга.Затем учёные вводили подопытным специальный препарат, при этом их рацион оставался прежним, потребление калорий в этот раз не ограничивалось, а результаты оказались ещё более высокими — у мышей значительно улучшилась память и другие когнитивные функции головного мозга.Может ли способствовать эта таблетка также увеличению продолжительности жизни, пока неясно (эксперименты на обезьянах привели к противоречивым выводам), требуются дальнейшие масштабные исследования. Однако уже сейчас можно говорить, что лишние калории губительны для нашего организма.