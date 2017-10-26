Статины повышают риск развития диабета

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Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке обнаружили, что использование статинов повышает вероятность возникновения диабета 2 типа почти на треть. Десятилетнее изучение более чем 3200 пациентов показало, что у людей, принимавших статины, на 30% чаще развивался диабет.Статины назначаются пациентам врачами, чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Эти таблетки являются проверенным средством и уменьшают вероятность повторных сердечных приступов, но наряду с их преимуществами между учеными долгое время ведутся споры по поводу побочных эффектов статинов.Эксперты давно знают, что существует связь между статинами и диабетом, но медики всегда настаивали на том, что преимущества таблеток намного превосходят небольшие риски заболеть диабетом. Предыдущие исследования показали, что риск развития диабета у тех, кто принимает статины, не более чем на 10-12% выше, чем у тех, кто этого не делает. Однако последнее исследование предполагает, что использование данного лекарства повышает вероятность стать жертвой диабета на 30%.По мнению специалистов, это может быть связано с тем, что статины нарушают производство инсулина. По этой причине ученые призывают людей, принимающих статины, регулярно сдавать анализы на уровень сахара в крови.