Статины повышают риск развития диабета
Статины назначаются пациентам врачами, чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Эти таблетки являются проверенным средством и уменьшают вероятность повторных сердечных приступов, но наряду с их преимуществами между учеными долгое время ведутся споры по поводу побочных эффектов статинов.
Эксперты давно знают, что существует связь между статинами и диабетом, но медики всегда настаивали на том, что преимущества таблеток намного превосходят небольшие риски заболеть диабетом. Предыдущие исследования показали, что риск развития диабета у тех, кто принимает статины, не более чем на 10-12% выше, чем у тех, кто этого не делает. Однако последнее исследование предполагает, что использование данного лекарства повышает вероятность стать жертвой диабета на 30%.
По мнению специалистов, это может быть связано с тем, что статины нарушают производство инсулина. По этой причине ученые призывают людей, принимающих статины, регулярно сдавать анализы на уровень сахара в крови.
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