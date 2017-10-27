Гормональные пластыри позволяют снизить риск развития инсульта при менопаузе
В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета отслеживали 980000 женщин в возрасте от 51 до 70 лет в течение 16 лет. Специалисты обнаружил, что в то время как у тех, кто принимал гормональные таблетки, наблюдался повышенный риск развития инсульта, у тех, кто использовал трансдермальные препараты – пластыри или гели, втираемые в кожу – вероятность возникновения инсульта была значительно снижена. В общей сложности, более трети женщин в исследовании использовали гормональную терапию, которая была связана с 16%-ным риском развития ишемического инсульта, вызванного образованием сгустков крови. Когда полученные данные были дополнительно проанализированы, специалисты пришли к выводу, что гормональные таблетки были связаны с увеличением вероятности возникновения инсульта на 29%.
По мнению медиков, когда лекарство поглощается через кожу, непосредственно попадая в кровоток без обработки печенью, риск образования смертельно опасных сгустков крови снижается. Трансдермальная доставка препарата обходит печень, и именно поэтому она не может влиять на свертывание крови, говорят ученые.
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