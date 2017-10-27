Гормональные пластыри позволяют снизить риск развития инсульта при менопаузе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Женщины, которые используют заместительную гормональную терапию для контроля изнурительных симптомов менопаузы, могут снизить риск развития инсульта путем перехода на иную форму лечения.В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета отслеживали 980000 женщин в возрасте от 51 до 70 лет в течение 16 лет. Специалисты обнаружил, что в то время как у тех, кто принимал гормональные таблетки, наблюдался повышенный риск развития инсульта, у тех, кто использовал трансдермальные препараты – пластыри или гели, втираемые в кожу – вероятность возникновения инсульта была значительно снижена. В общей сложности, более трети женщин в исследовании использовали гормональную терапию, которая была связана с 16%-ным риском развития ишемического инсульта, вызванного образованием сгустков крови. Когда полученные данные были дополнительно проанализированы, специалисты пришли к выводу, что гормональные таблетки были связаны с увеличением вероятности возникновения инсульта на 29%.По мнению медиков, когда лекарство поглощается через кожу, непосредственно попадая в кровоток без обработки печенью, риск образования смертельно опасных сгустков крови снижается. Трансдермальная доставка препарата обходит печень, и именно поэтому она не может влиять на свертывание крови, говорят ученые.