Специалисты выяснили, почему сахар стимулирует рост раковых опухолей

Ученые из Левенского университета в Бельгии, наконец, определили, как сахар стимулирует рост раковых опухолей. Проведенное исследование объясняет, почему раковые клетки быстро поглощают сахар, не производя много энергии – это явление было обнаружено еще в 1920 году немецким физиком Отто Варбургом и получило название эффект Варбурга.Доктор Варбург установил, что раковые клетки переводят значительно большее количество сахара в лактат по сравнению со здоровыми клетками, в то время как здоровые клетки получают гораздо больше энергии от сахара, чем раковые клетки. Доктор Варбург не смог объяснить эту загадку, поэтому новое исследование является важным шагом в понимании рака.До настоящего момента медикам было неясно, является ли эффект Варбурга симптомом рака или же его причиной. Но девятилетняя исследовательская работа, проведенная голландскими специалистами, показала, что молекулы сахара естественным образом соединяются с геном под названием ras, который необходим для выживания каждой раковой клетки. Это соединение оказывается настолько сильным, что клетки не могут избавиться от него, в результате чего возникает «порочный круг», который стимулирует развитие рака путем постоянного поглощения сахара. Чтобы прийти к таким выводам, ученые изучали дрожжи, которые содержат один и тот же ген ras, что и раковые клетки.Полученные данные могут значительно повлиять на разработку рациона питания для пациентов с онкологией, а также демонстрируют опасность избыточного употребления сахара для всех людей.