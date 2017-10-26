Алкоголь может изменить черты лица будущего ребенка

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Употребление всего пары бокалов вина во время беременности может изменить черты лица вашего ребенка, предупреждают австралийские ученые из Мельбурна.Медики давно знали, что алкоголь может инфицировать плод, вызывая задержку развития головного мозга. В более тяжелых случаях эта задержка способна вызвать дефекты лица. Тем не менее, новое исследование показало, что даже небольшое количество алкоголя может изменить лицо ребенка, не обязательно при этом вызывая когнитивные проблемы.Специалисты проанализировали фотографии лиц 415 младенцев, чтобы обнаружить ряд тонких различий, связанные с потреблением алкоголя – например, более короткий и вздернутый нос. Все дети подвергались воздействию разных доз алкоголя в утробе матери. Изучив трехмерные черепно-лицевые изображения, эксперты обнаружили значительные различия в чертах лица между детьми женщин, которые воздерживались от употребления алкоголя во время беременности, и детьми с различными уровнями пренатального воздействия алкоголя. Основные различия были зафиксированы в зонах лба, носа, губ и глаз. Так, дети, подвергавшиеся высокому воздействию алкоголя в утробе матери, как правило, имели более впалую среднюю часть лица и вздернутый нос, тогда как дети, испытавшие низкое воздействие спиртного в первом триместре беременности, как правило, продемонстрировали различия в размерах лба.