Эти продукты советуют есть всем женщинам после 35

Медики рассказали, какие продукты являются наиболее полезны для женщин.

Для поддержания здоровья репродуктивной системы женщинам необходимо правильно питаться, включая в ежедневный рацион различные продукты, обогащенные полезными веществами.

Гормоны и питание

Ни для кого не будет новостью тот факт, что от того, как и чем питается женщина, зависит то, насколько функциональной будет ее щитовидная железа, непосредственно влияющая на производство гормонов, в том числе и половых.

Самым главным "женским" гормоном является эстроген. Совершенно не значит, что женщине не нужен прогестерон - "мужской" половой гормон, просто эстрогенов в ее крови должно быть всегда достаточно.

Для того, чтобы эндокринная система выделяла необходимое количество эстрогена, женщине нужно включить в ежедневный рацион продукты, в которых содержатся Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. А это орехи, авокадо, рыба и морепродукты.

Здоровье мочеполовой системы

У женщин после 35 лет часто возникают воспалительные процессы в мочеполовой системе, а чтобы их избежать следует каждый день кушать белковые продукты: мясо, рыба, яйца, кисломолочка, шпинат, все бобовые, орехи. То есть, не только животный белок должен присутствовать в рационе, но и растительный.

Особенно полезна для женщин клюква. Мало того, что эта ягода обладает природными антиоксидантными свойствами, сохраняющими молодость, так она еще и выступает в роли отличного атисептика, уничтожающего бактерии в мочеполовой системе.

Самый вредный продукт для женщин

Медики называют алкоголь - продуктом, уничтожающим здоровье женщины. Особенно плохо употребление алкоголя влияет на репродуктивную функцию женского организма, поэтому рекомендуется вообще от него отказаться. По "особым" случаям врачи советуют если и пить, то только красное сухое вино и не более 150 мл.

Правильно питаться женщине необходимо в любом возрасте, но после 35 ей нужно стать более избирательной в плане продуктов на ее столе.
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