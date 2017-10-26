Эти продукты советуют есть всем женщинам после 35

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Медики рассказали, какие продукты являются наиболее полезны для женщин.Для поддержания здоровья репродуктивной системы женщинам необходимо правильно питаться, включая в ежедневный рацион различные продукты, обогащенные полезными веществами.Ни для кого не будет новостью тот факт, что от того, как и чем питается женщина, зависит то, насколько функциональной будет ее щитовидная железа, непосредственно влияющая на производство гормонов, в том числе и половых.Самым главным "женским" гормоном является эстроген. Совершенно не значит, что женщине не нужен прогестерон - "мужской" половой гормон, просто эстрогенов в ее крови должно быть всегда достаточно.Для того, чтобы эндокринная система выделяла необходимое количество эстрогена, женщине нужно включить в ежедневный рацион продукты, в которых содержатся Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. А это орехи, авокадо, рыба и морепродукты.У женщин после 35 лет часто возникают воспалительные процессы в мочеполовой системе, а чтобы их избежать следует каждый день кушать белковые продукты: мясо, рыба, яйца, кисломолочка, шпинат, все бобовые, орехи. То есть, не только животный белок должен присутствовать в рационе, но и растительный.Особенно полезна для женщин клюква. Мало того, что эта ягода обладает природными антиоксидантными свойствами, сохраняющими молодость, так она еще и выступает в роли отличного атисептика, уничтожающего бактерии в мочеполовой системе.Медики называют алкоголь - продуктом, уничтожающим здоровье женщины. Особенно плохо употребление алкоголя влияет на репродуктивную функцию женского организма, поэтому рекомендуется вообще от него отказаться. По "особым" случаям врачи советуют если и пить, то только красное сухое вино и не более 150 мл.Правильно питаться женщине необходимо в любом возрасте, но после 35 ей нужно стать более избирательной в плане продуктов на ее столе.