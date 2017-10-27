Эти симптомы указывают на то, что в организме не хватает витамина С

Эксперты подсказали, как определить острый дефицит главного витамина для поддержания иммунитета.Витамин С необходим не только для иммунной системы, но и для поддержания здоровья сердца, сосудов, клеток и тканей. Его дефицит негативно влияет на самочувствие человека, поэтому очень важно не допускать того, чтобы его не хватало. Желательно, при появлении первых признаков дефицита витамина С сразу же изменить образ питания и включить в рацион либо продукты, обогащенные им, либо витаминные комплексы, имеющие его в своем составе.Развиваются эти недуги в том случае, когда происходит острый дефицит витаминов, в том числе и "С".Также, этот симптом может указывать на нехватку и других витаминов, а не только витамина С.Это один из самых первых симптомов дефицита витамина С в организме человека, который появляется даже после отдыха и сна.Вспышки агрессии и чрезмерная раздражительность, как бы это странно не звучало, тоже могут свидетельствовать о том, что человек потребляет слишком мало витамина С.Нехватка ценных витаминов приводит к ухудшению состояния кожи и волос. При дефиците витамина С кожа и волосы пересушиваются.Так как витамин С участвует в строении и росте клеток, его дефицит может негативно отразиться на здоровье костной системы и суставов.Люди, имеющие лишний вес, будут даже рады такому симптому, когда масса тела начнет снижаться без каких-либо усилий со стороны человека. Но на самом деле, резкое снижение веса из-за дефицита витаминов опасно для жизни.Витамин с содержится в таких продуктах: цитрусовые фрукты, белокочанная, брюссельская, цветная, листовая капуста и брокколи, киви, клубника, черная смородина, манго, болгарский перец и "чили", томаты.Как бы там не было, но при явных симптомах дефицита витамина С терапевты рекомендуют обращаться к ним за помощью, потому как человек может перепутать эти признаки с проявлением серьезных заболеваний. В данном случае самолечение может быть бесполезным и опасным для здоровья в целом.