Онкологи назвали верные симптомы рака матки

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Эти симптомы должны насторожить женщину и заставить ее немедленно посетить гинеколога.Рак матки, как и рак груди, является самым распространенным видом онкологического заболевания среди женщин. Статистика данного недуга неуклонно растет и ежегодно с ним сталкиваются около 250 тысяч женщин из разных уголков мира. Чаще всего раком матки заболевают зрелые женщины в возрасте от 55 лет, но бывают и случаи, когда опухоль в матке диагностируют у женщин моложе сорока лет.В первую очередь рака матки следует остерегаться женщинам:- у которых есть наследственный фактор, то есть кто-то из семьи уже болел раком;- которые страдают от ожирения;- не решившимся за всю свою сознательную жизнь на материнство;- переболевшим раком груди и прошедшим лучевую терапию органов малого таза;- принимавшим гормональные препараты, в частности эстроген.Как бы это странно не звучало, но, к счастью, рак матки проявляется на самой ранней стадии развития и тут же организм сигнализирует о том, что в нем растет злокачественная опухоль. Благодаря этому свойству данного вида онкологического заболевания, у больных есть большой шанс на полное излечение.- обильное кровотечение, которое остановить в домашних условиях не удастся. Здесь очень важно не ждать, когда появится- резкая боль внизу живота, потому как этот симптом говорит уже о запущенности заболевания и осложнениях во время его лечения в будущем.Кровотечения могут беспокоить женщин не только при раке матки, а и других заболеваниях, но в любом случае откладывать визит к доктору не стоит.Внезапное кровотечение должно смутить молодых женщин, если оно открылось между менструациями. А вот для женщин, которые миновали уже менопаузу, кровотечение - это патология, о которой следует сообщить своему гинекологу.Помимо кровотечения рак матки может еще проявляться общими симптомами онкологии - слабость, потеря в весе, плохой аппетит, головные боли, апатия и так далее.Одним из вернейших профилактических средств против рака матки или яичников, а также других заболеваний половой системы женщины, является регулярное посещение врача-гинеколога 1-2 раза в год.