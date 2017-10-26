Онкологи назвали верные симптомы рака матки
Рак матки, как и рак груди, является самым распространенным видом онкологического заболевания среди женщин. Статистика данного недуга неуклонно растет и ежегодно с ним сталкиваются около 250 тысяч женщин из разных уголков мира. Чаще всего раком матки заболевают зрелые женщины в возрасте от 55 лет, но бывают и случаи, когда опухоль в матке диагностируют у женщин моложе сорока лет.
Кто попадает в группу риска?
В первую очередь рака матки следует остерегаться женщинам:
- у которых есть наследственный фактор, то есть кто-то из семьи уже болел раком;
- которые страдают от ожирения;
- не решившимся за всю свою сознательную жизнь на материнство;
- переболевшим раком груди и прошедшим лучевую терапию органов малого таза;
- принимавшим гормональные препараты, в частности эстроген.
На какие симптомы следует обратить внимание и как распознать рак матки самостоятельно:
Как бы это странно не звучало, но, к счастью, рак матки проявляется на самой ранней стадии развития и тут же организм сигнализирует о том, что в нем растет злокачественная опухоль. Благодаря этому свойству данного вида онкологического заболевания, у больных есть большой шанс на полное излечение.
Рак матки имеет характерный признак - обильное кровотечение, которое остановить в домашних условиях не удастся. Здесь очень важно не ждать, когда появится второй признак новообразования в матке - резкая боль внизу живота, потому как этот симптом говорит уже о запущенности заболевания и осложнениях во время его лечения в будущем.
Кровотечения могут беспокоить женщин не только при раке матки, а и других заболеваниях, но в любом случае откладывать визит к доктору не стоит.
Внезапное кровотечение должно смутить молодых женщин, если оно открылось между менструациями. А вот для женщин, которые миновали уже менопаузу, кровотечение - это патология, о которой следует сообщить своему гинекологу.
Помимо кровотечения рак матки может еще проявляться общими симптомами онкологии - слабость, потеря в весе, плохой аппетит, головные боли, апатия и так далее.
Одним из вернейших профилактических средств против рака матки или яичников, а также других заболеваний половой системы женщины, является регулярное посещение врача-гинеколога 1-2 раза в год.
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Добавил slava в категорию Онкология
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