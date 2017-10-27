Ученые раскрыли секрет женского сексуального удовлетворения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Женщины являются более сексуально удовлетворенными, если им нравятся их глаза, губы и уши.Как сообщает The Daily Mail, ученые Лувенского католического университета в Бельгии выяснили, что форма губ, глаз и ушей в большей степени определяют сексуальную самооценку женщин, даже чем стройная фигура. Обладание привлекательными чертами лица увеличивает удовлетворение женщин в ходе полового акта.В исследовании приняли участие 1138 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. У одной группы добровольцев измеряли индекс массы тела (ИМТ) — соотношение веса и роста, по которому можно определить степень ожирения. Испытуемые заполняли опросник, где они по пятибалльной шкале оценили 19 показателей, характеризующих физическую привлекательность, и указали средний уровень полового возбуждения и сексуальной активности, а также степень получаемого сексуального удовольствия и удовлетворения. У другой группы вместо показателей физической привлекательности оценивалась форма отдельных частей их тела.65% испытуемых имели нормальный вес, 20% — избыточный, 5%— недостаточный, а остальные страдали ожирением.Оказалось, что правильные пропорции тела в меньшей степени определяли сексуальное удовлетворение женщин, чем форма отдельных черт лица, а увеличение массы тела снижало его.Кроме того, результаты показали, что женщины более сексуально удовлетворены, когда им нравились их глаза, губы и уши. Выводы также показали, что мастурбация значительно связана с большей сексуальной самооценкой у женщин.С другой стороны, возраст, уровень счастья в отношениях и сексуальное удовлетворение партнера не влияло на уверенность женщин в постели.