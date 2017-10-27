Ученые назвали секретное оружие против болей в спине

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Всего одна инъекция стволовых клеток способна избавить от боли в спине на три года.Данный метод лечения в корне изменит жизнь людей, страдающих от остеохондроза, поражающего межпозвоночные диски. Кроме того, он позволит решить проблему зависимости от опиоидных анальгетиков.В исследовании ученых из Университета Мельбурна приняли участие добровольцы с остеохондрозом. Специалисты обнаружили, что инъекции стволовых клеток облегчали боли в спине примерно у 50% участников.А некоторых добровольцев инъекции избавили от болей на три года. По словам ученых, инъекции способствуют восстановлению поврежденных межпозвоночных дисков.Кстати, другое исследование, проведенное в Университете Южной Австралии, показало: боли в спине могут иметь психологическую природу. Исследователи установили, что люди часто переоценивают уровень боли и скованности в спине.