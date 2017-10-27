Как бороться с морщинами

Стратегия – здоровый образ жизни



сбалансированного питания. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов благотворно влияет на обмен веществ (а это краеугольный камень поддерживания молодости).



фитнеса. Регулярная физическая нагрузка сопровождается активацией кислородообмена (что улучшает цвет лиц) и тормозит превращение мышечной массы в жировую (а лишний вес, как известно, одна из основных предпосылок преждевременного старения).



противостояния стрессам. Все антистрессовые программы основаны на том, что снимают напряжение, а вместе с ним – спазм мышц и сосудов. Тем самым восстанавливается нормальный кровоток и ликвидируется дефицит кислорода и питательных веществ (основа хорошего состояния кожи).



Бороться с морщинами – защита для кожи

Атака на морщины – помогут витамины

Помогут противостоять морщинам



бурые водоросли и планктон

Уникальность морских водорослей состоит в том, что они обладают чрезвычайно богатым химическим составом, позволяющим действовать сразу по нескольким «фронтам» – нормализовать водно-жировой баланс, активизировать работу клеток, синтезирующих коллаген, защищать от токсического воздействия свободных радикалов, снимать раздражение и шелушение кожи.

дрожжи

Благодаря ударной дозе витаминов группы В, дрожжи действуют в двух направлениях – стабилизируют нервную систему (что непосредственно влияет на состояние кожи) и освежают, тонизируют, подтягивают кожу. Очищенный экстракт дрожжей под названием тонискин демонстрирует двойную эффективность при отсутствии аллергического раздражения кожи.

гормональные составляющие

Гормоны участвуют во всех обменных процессах. С возрастом производство гормонов уменьшается, что незамедлительно сказывается на состоянии кожи – она теряет упругость, покрывается морщинами (этап гормонального старения кожи). В большинстве стран мира дефицит гормонов восстанавливается очень просто – женщина идет в аптеку и покупает лекарство (без рецепта!). Косметологи предлагают более безопасный, но не менее эффективный путь – гормоны растительного происхождения. Косметологические средства на основе фитоэстрогенов нормализируют клеточный метаболизм, способствуют регенерации коллагеновых и эластиновых волокон. При этом отсутствуют побочные эффекты традиционной гормональной терапии (проверено клинически).



Да или нет? Таки да!

Зона особого внимания

Быть молодой в наше время это больше, чем женский каприз. Это веление времени. Молодость – синоним успешности. И пока это так, мы будем обречены вести непрекращающуюся войну с морщинами.Впрочем, при нынешнем уровне косметологии военные действия против увядания кожи превращаются в некий не лишенный приятности ритуал с гарантированным звоном фанфар в финале. В общем, «арсенал» весьма разнообразен – достаточно выбрать правильную стратегию и тактику, чтобы заставить «противника» выбросить белый флаг.Специалисты утверждают, что организм начинает стареть не тогда, когда появляются первые морщины, а гораздо раньше, когда процесс стремительного деления клеток замедляется, то есть в 20–22 года. Зная об это, можно влиять на естественные процессы увядания с помощьюЗа преждевременное старение мы должны «благодарить» экологическую обстановку: выхлопные газы, дым фабричных труб, промышленная пыль попадают на кожу и повреждают ее клетки, «стирая» в них информацию о саморегенерации. Косметика на основе биоактивных комплексов (например, экстракта боярышника, альфаглюканолигосахарида, EDTA) играют роль такого «бункера» - защищают красоту от экологической агрессии, усиливают естественные защитные свойства кожи и восстанавливают травмированные клетки.Самый известный в косметологии «молодильный» витамин – ретинол (производное витамина А). Он активизирует внутриклеточные процессы, повышает упругость и эластичность кожи, в общем, если бы не высокая аллергенность ретинола, то он вполне мог бы претендовать на звание «эликсира вечной молодости».Еще один фаворит косметологов – альфа-токоферол (витамин Е). Он улучшает микроциркуляцию крови в коже, повышает ее способность удерживать влагу, защищает кожу от свободных радикалов и значительно тормозит процессы увядания.Примечание. Наилучший результат достигается при комбинированном применении витаминов – в виде полезных продуктов питания и составе косметологических средств.– растительные ингредиенты. Это – самая многочисленная группа «оружия» против морщин. Популярность фитокомпонентов объясняется их высокой эффективностью. Например, стерокар (экстракт клевера) способствует увлажнению кожи, улучшает ее микрорельеф. Растительные белки алистин и ригин – активные антиоксиданты, защищают коллагеновые волокна от губительного воздействия окружающей среды и способствует восстановлению клеток, тем самым не только замедляя процесс образования морщин, но и сокращая глубину уже существующих.В отдельную группу выведены масла. Каждое из них помимо «прямых обязанностей», обладает «побочным эффектом». Например, масло каритэ защищает, успокаивает и обновляет кожу. А масло оливы, возвращая коже упругость и эластичность, помогает ей восстанавливать ее защитный барьер. Масло аграна не только тормозит процессы старения, но и обладает противовоспалительным действием.Внимательно изучая состав того или иного крема, вы непременно обнаружите что-либо из вышеперечисленного «боевого арсенала».А чтобы из всего многообразия anti-age кремов выбрать оптимально подходящий, посоветуйтесь со своим косметологом или консультантом по красоте – его знания и ваш энтузиазм приведут к полной и безоговорочной капитуляции морщин!Хозяйке одной французской косметической фирмы приписывают крамольную фразу: « Если бы мои кремы от морщин действительно помогали, я бы давно разорилась». В приступе откровенности мадам заявила, что женщины, выкладывая за 50-милиграмовую баночку ползарплаты, попадают под гипноз стоимости.Специалисты говорят, что самовнушение, конечно, великая сила, но омолаживающее действие косметики отрицать не приходится. Клинические испытания со всей очевидностью доказывают: упругость кожи восстанавливается, уровень увлажненности повышается. А это означает, что появление морщин отодвигается на неопределенный строк!Кожа вокруг глаз практически лишена жирового слоя – это делает ее чрезвычайно уязвимой. Совет специалистов: не пренебрегайте специальной косметикой для контура глаз – ее состав учитывает анатомическую особенность этой области и действует нежно и бережно.